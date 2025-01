Šutaj Eštok: Predčasné voľby by boli rezignáciou na to, čo sme sľúbili

Bratislava 15. januára (TASR) - Predčasné voľby by boli absolútnou rezignáciou na predvolebné sľuby a plány, ktoré koalícia predložila v programovom vyhlásení vlády. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedol minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.



Predčasné voľby nepripúšťa, zdôraznil, že problémy v koalícii je potrebné vyriešiť si interne. "Mrzí ma zároveň, že niektorí poslanci majú potrebu sa za každú cenu zviditeľňovať," uviedol Šutaj Eštok.



Reagoval tak i na status poslanca Hlasu-SD Samuela Migaľa, ktorý na sociálnej sieti v súvislosti so vzťahmi v koalícii zdôraznil, že problémy netreba nechať "vyhniť", ale je ich potrebné riešiť. "Súhlasím s premiérom Robertom Ficom, že jeden z možných scenárov riešenia vládnej väčšiny je rekonštrukcia vlády a s tým spojené otvorenie koaličnej zmluvy," uviedol Migaľ. Poslanec si myslí, že by v takejto revidovanej koaličnej zmluve bolo dobré zakotviť i inštitút vzájomného rešpektu. Prihovára sa pritom za čo najrýchlejšie riešenie.







Fico (Smer-SD) v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike pripustil, že ak si koaličný Hlas-SD a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, bude potrebné ísť do predčasných volieb. Druhá možnosť je, že sa otvorí koaličná zmluva a zmenia sa pomery v koalícii.