Šutaj Eštok preferuje návrh Hlasu o skrátení volebného obdobia
Reagoval tak na otázku týkajúcu sa návrhu ústavného zákona, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR tento týždeň predložilo do pripomienkového konania.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Strana Hlas-SD príde v rámci druhého čítania k návrhu ústavného zákona o predĺžení mandátu orgánov samospráv s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR referendom. V rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister vnútra SR a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa návrhu ústavného zákona, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR tento týždeň predložilo do pripomienkového konania.
„Ja vidím priestor, aby sme nešli ďalším vládnym návrhom, ale aby sme využili možnosť v rámci už otvoreného návrhu zmeny ústavného zákona,“ uviedol Šutaj Eštok.
Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka zvýraznil význam referenda, no upozornil, že PS prijalo zásadu nepodieľať sa na koaličných návrhoch ústavných zmien. „Bola by to zásadná zmena a my ju naozaj nebudeme v tejto chvíli podporovať, ak takýto návrh vychádza z koalície,“ vyhlásil k návrhu MS. Neodmieta však verejnú debatu o téme.
Obaja rečníci hovorili aj o kampani Ministerstva vnútra SR Na vlastnej koži, v rámci ktorej deťom v špeciálnych miestnostiach prehrávajú interaktívne videá o drogách, kyberšikane či týraní zvierat. Šimečka v tejto súvislosti upozornil na námietky odborníkov a je jednoznačne za to, aby rezort kampaň stopol. „Uznajte, že to bol krok vedľa, že najmä mladšie deti to naozaj môže vystrašiť a traumatizovať,“ povedal smerom k ministrovi. Nepozdáva sa mu ani spôsob, akým bola kampaň zo strany rezortu zaobstaraná. Šutaj Eštok spochybnil kritické hlasy ku kampani, poukázal na to, že kampaň pripravila Národná protidrogová jednotka a odborníci - preventisti v polícii. Stojí za dôležitosťou kampane. „Ak čo i len jeden mladý život uchránime od nebezpečenstva drog, táto kampaň za to stojí,“ vyhlásil. Je presvedčený, že na kampani nie je čo meniť. „Je dôležité, aby sme jasne ukázali, že drogy sú najväčšie svinstvo,“ zdôraznil. Poukázal i na to, že kampaň je určená deťom a mladým vo veku, v ktorom sú už reálne ohrození drogovou pascou.
Venovali sa aj téme aktuálnych cien palív na Slovensku, Šutaj Eštok vyhlásil, že na tlak vlády príde rafinéria Slovnaft v najbližších dňoch s opatreniami, ktoré znížia ceny palív. „Určite to nenecháme tak,“ uistil. Jeho oponent v diskusii mieni, že aktuálna situácia „absolútne rozbila príbeh o tom, že ruská ropa cez Družbu je lacná“. Pripomenul, že v čase zastavenia tranzitu ropy cez Družbu boli ceny palív na Slovensku nižšie ako v súčasnosti, keď sú dodávky obnovené. „Členovia vlády by sa mali postaviť pred verejnosť a povedať, že s tou ruskou ropou to bola bájka, lebo je to lacné a výhodné len pre Slovnaft a MOL,“ vyhlásil líder PS.
V diskusii sa dotkli aj otázky mandátov šéfov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a Národnej banky Slovenska (NBS). Minister upozornil, že v prípade riaditeľa NBÚ stojí nominačný návrh na SNS. Pri guvernérovi NBS opätovne podporil zotrvanie Petra Kažimíra na tomto poste. „Pokiaľ chceme riešiť akékoľvek personálne otázky v rámci tejto koalície, podmienkou Hlasu bude aj zvolenie Petra Kažimíra,“ povedal.
Šimečka zdôraznil, že oba posty by mali byť obsadené profesionálom s čistým morálnym kreditom, nie na základe politickej dohody. Netajil tiež rozhorčenie nad tým, že súčasný guvernér je ešte stále na svojom mieste. „Pán Kažimír je odsúdený súdom, síce neprávoplatne, ale aj tak nerozumiem, ako je to možné, že okamžite neodišiel. V každej civilizovanej krajine by sa tak stalo,“ skonštatoval.
