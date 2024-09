Šutaj Eštok: Pri prácach pre nepriaznivé počasie pomáhajú aj vojaci

Bratislava 15. septembra (TASR) - Situácia v súvislosti s nepriaznivým počasím je najkritickejšia na Záhorí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú pre nepriaznivé počasie v plnom nasadení. Pomáhajú aj vojaci, v teréne je ich asi 100. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike. Nasadenie zložiek ocenil.



"Situácia sa kriticky prejavila v noci zo soboty (14. 9.) na nedeľu. Dnes už prebiehajú mnohé sanačné práce, primárne sa bavíme o Záhorí, Kuchyni, Stupave a aj záplavových oblastiach v Bratislave," uviedol.



V súčasnosti je situácia podľa slov šéfa rezortu vnútra pod kontrolou. Poukázal na to, že štát konal včas a skoro prijal opatrenia. "Vďaka tomu, že sme mali predpovede, sme mohli stiahnuť všetku ľudskú silu na krízové miesta, ktoré dnes majú najväčšie problémy," povedal. Techniku sústredili na Záhorí, kde je situácia podľa neho najkritickejšia. Pripomenul viaceré dopravného obmedzenia platiace pre Bratislavu. Apeloval na opatrnosť pri jazde.



V teréne zasahujú aj hasiči. Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič poukázal na to, že od soboty mali profesionálni hasiči vyše 270 a dobrovoľní hasiči vyše 140 výjazdov. "Momentálne zasahujeme v celom katastri Bratislavského a Trnavského kraja," doplnil.



V teréne je nasadená tiež polícia. Príslušníci pomáhajú s odstraňovaním škôd, riadením dopravy aj evakuáciou obyvateľov v niektorých oblastiach. Evidujú mnoho škodových udalostí. Ako upozornil policajný prezident Ľubomír Solák, situáciu monitorujú najmä v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Na vodičov apeloval, aby boli pri jazdne opatrní a dávali pozor pri prejazde cez železničné priecestia. Poukázal na to, že zaznamenali úseky s výpadkom elektrického prúdu a niektoré rampy tak nemusia byť funkčné.