Šutaj Eštok: Prioritná je stabilizácia Policajného zboru

Bratislava 3. januára (TASR) - V novom roku sa chce minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zamerať najmä na stabilizáciu Policajného zboru (PZ) a zmenu krízového riadenia. Za ďalšiu prioritu označil to, aby zákon platil pre všetkých. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.



Svoje prvé kroky po nástupe do funkcie zhodnotil minister ako "pomerne dynamické". "Myslím si, že na úvod sme potrebovali urobiť poriadok na ministerstve. Nielen v Policajnom zbore, ale v rámci celého ministerstva ako takého. Postupne auditujeme stav, v akom sa ministerstvo nachádza, postupne vyťahujeme jednotlivých kostlivcov a problémy, ktoré nás čakajú a ktoré budeme, samozrejme, riešiť," komentoval.



Za dlhoročný problém označil minister personálny podstav v Policajnom zbore. "Ak chceme zabezpečiť obyvateľom bezpečné Slovensko, potrebujeme na to aj policajtov," skonštatoval. Vzhľadom na stav verejných financií nepredpokladá veľkú valorizáciu platov. Zlepšiť chce však materiálno-technické zabezpečenie. "Pretože nemajú elementárne veci, ako je výstroj, výzbroj, nemajú dokonca ani ponožky," podotkol. Policajtom by chcel vrátiť tiež pocit úcty a dôstojnosti. Počas uplynulých krízových rokov si podľa neho nevypočuli nič dobré ani od predstaviteľov štátu, ani od občanov.



Jedným z hlavných cieľov do nového roka je pre Šutaja Eštoka aj oblasť krízového riadenia. "Chceme zapracovať na veľkej zmene krízového riadenia, pretože za tri a pol roka štát vždy zlyhal. Boli tu iba samosprávy a dobrovoľníci, ktorí sanovali pomoc štátu," uviedol pre TASR.