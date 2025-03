Šutaj Eštok pripúšťa predčasné voľby,ak by NRSR nevedela prijať zákony

Bratislava 15. marca (TASR) - Pokiaľ by Národná rada (NR) SR nevedela prijímať prospešné zákony z dielne vlády, je debata o predčasných voľbách legitímna. Vyplýva to z vyjadrení ministra vnútra a lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Zopakoval, že hľadanie dohody s odídencami z Hlasu-SD je na premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Podľa predsedu KDH Milana Majerského si vládni predstavitelia snažia chrániť svoje "teplé miestečka", a to spôsobilo rozpory. Vyčíta vláde, že nerieši problémy obyvateľov.



"Ak parlament nebude funkčný, vtedy sú legitímne otázky o tom, že sa treba baviť aj o predčasných voľbách. Ak parlament bude sabotovať snahu vlády pomáhať ľuďom, tak je to absolútne legitímne," povedal Šutaj Eštok. Majerský pripomenul, že sa neustále odsúva riešenie sporov či voľba predsedu NR SR. "Rozpory vo vládnej koalícii sú preto, lebo každý chce chrániť svoj 'flek', ministerstvo, post, teplé miestečko. Je to vláda nezáujmu. Nezáujmu o zdravotníctvo, školstvo, narastajúcu chudobu, zdražovanie," zdôraznil šéf KDH.



Šutaj Eštok si myslí, že premiérovi sa podarí situáciu vyriešiť tak, aby mala koalícia podporu čo najväčšieho počtu poslancov. Doplnil, že poslanci okolo nového ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) od začiatku deklarovali svoj záujem na rozdiel od odídencov z Hlasu-SD. "Dnes je to na predsedovi vlády a Smere, aby sa pokúsili nájsť dohodu s týmito ľuďmi," poznamenal s tým, že Hlas-SD pomohol tak, že odovzdal rezort investícií. "Tá 79-ka sa môže zložiť vtedy, keď bude každý vo svojom konaní transparentný," povedal o znovuobnovení väčšiny 79 koaličných poslancov. Sám nevie, čo je ambíciou druhej skupiny. Šéf Hlasu-SD si chce dať do budúcna väčší pozor na to, kto dostane priestor na kandidátnej listine, aby nešlo o niekoho, kto bude len predstierať záujem o sociálnu demokraciu.



Majerský neodpovedal na otázku, ako sa KDH postaví k novele Ústavy SR z dielne premiéra. Hovoril o vlastnom návrhu novelizácie, o ktorom KDH diskutuje s jednotlivými politickými stranami vrátane koalície.



Šutaj Eštok i Majerský vítajú zvolanie okrúhleho stola k téme obrany, ktorý avizuje prezident Peter Pellegrini. KDH sa na ňom zúčastní, podľa Majerského by mali pozvánku dostať všetky parlamentné strany vrátane hnutia Slovensko. Vystúpenie splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára považuje Majerský za hanbu pre Slovensko. Šutaja Eštoka mrzí, že Kotlár svoje závery neprezentoval na vláde. Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že sa označuje za človeka, ktorý sa opiera o fakty a rešpektuje vedecké zistenia.



Obaja sa zhodli na potrebe ochrany vonkajších hraníc Európy. Šutaj Eštok potvrdil, že na hranici s Ukrajinou stúpol počet nelegálnych prekročení. Z hľadiska medzinárodného práva však nie je jednoduché takýchto ľudí vyhostiť. Tvrdí, že nelegálna migrácia poklesla aj nástupom tejto vlády a tiež vďaka spolupráci SR, Maďarska a Srbska. Majerský dodal, že nelegálna migrácia klesla aj vďaka tomu, že EÚ začala o tomto probléme "rozumne uvažovať" aj formou krokov cez systém Frontex.