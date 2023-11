Šutaj Eštok: Prístup SR k nelegálnej migrácii sa otočil o 180 stupňov

Praha 9. novembra (TASR) - Politika Slovenska v oblasti nelegálnej migrácie sa otočila o 180 stupňov. Vyhlásil to slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po štvrtkovom stretnutí s českým rezortným partnerom Vítom Rakušanom v Prahe. Predchádzajúca vláda podľa Šutaja Eštoka k problému pristupovala tak, aby Slovensko bolo bezpečnou tranzitnou krajinou pre nelegálnych migrantov aj pre prevádzačov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po nástupe novej vlády sme robili kroky, aby sme dali jasne najavo, že naša politika v rámci nelegálnej migrácie sa otočila o 180 stupňov," vyhlásil slovenský minister. Vláda je podľa neho pripravená urobiť všetko, aby ochránila južnú hranicu Slovenska.



Cieľom nedávneho rozsiahleho zásahu na tejto hranici nebolo podľa jeho slov chytať nelegálnych migrantov, ale vyslať jasný signál o zmene slovenskej politiky. "Cez Slovensko už jednoducho nemôžu prechádzať ako cez ementál," dodal Šutaj Eštok. Kabinet Roberta Fica zároveň chce dosiahnuť čo najskoršie zrušenie kontrol na hraniciach medzi SR a ČR.



Šéf slovenského rezortu vnútra ocenil ambíciu Rakušana zvolať stretnutie ministrov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky v rozšírenom formáte s Nemeckom a Rakúskom. Vo chvíli, keď jednotlivé štáty zavádzajú vo vlastnej réžii hraničné kontroly, je podľa Šutaja Eštoka otázna budúcnosť schengenského priestoru. Považuje preto za dôležitú širšiu diskusiu v rámci strednej Európy.



Zdôraznil, že SR si bude plniť úlohy, ktoré vyplývajú z ochrany schengenského priestoru. "Zaviazali sme sa, že budeme bojovať proti pašerákom a nelegálnej migrácii... Nechceme, aby na Slovensku vznikali getá a no-go zóny, ktoré vznikli vo Francúzsku, v Nemecku, Švédsku, Belgicku a podobne," povedal Šutaj Eštok. Prevádzači sa podľa neho snažia prepašovať aj spiace teroristické bunky. "To sa nesmie stať, aby sme tu my podcenením situácie vytvorili možnosť akéhokoľvek teroristického útoku," dodal.



Český minister vnútra očakáva, že kvalita spolupráce medzi SR a ČR v oblasti riešenia nelegálnej migrácie zostane rovnaká. Chce dospieť k tomu, aby sa kontroly na hranici so SR mohli zrušiť. Sú podľa jeho slov finančne aj logisticky náročné. "Ako minister vnútra ale musím zaistiť bezpečnosť občanov Česka," povedal.



Doplnil, že so Šutajom Eštokom tiež podpísali revidovanú zmluvu o štátnej hranici, zostáva nemenná.