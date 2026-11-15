< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: PS a Demokratov spája len nenávisť, raz už stroskotali
Michal Šimečka a Jaroslav Naď v nedeľu ohlásili predvolebnú koalíciu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Predseda PS Michal Šimečka na svoju opozičnú archu práve nalodil Eduarda Hegera s Jaroslavom Naďom. K predvolebnému spojeniu hnutia PS a mimoparlamentnej strany Demokrati to poznamenal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
„S jednou vládou už stroskotali. Spája ich len nenávisť a nádej, že ľudia zabudli na ich katastrofálne vládnutie,“ napísal na sociálnej sieti.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď v nedeľu ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.
„S jednou vládou už stroskotali. Spája ich len nenávisť a nádej, že ľudia zabudli na ich katastrofálne vládnutie,“ napísal na sociálnej sieti.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď v nedeľu ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.