Šutaj Eštok: Reforma verejnej správy bude po dohode so samosprávami

Bratislava 14. decembra (TASR) - Reforma verejnej správy bude výsledkom dohôd so zástupcami samosprávy. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podporil preto návrh predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika, aby zástupcovia ZMOS boli členmi pracovných skupín. Prijal aj ponuku Božika zúčastňovať sa na rokovaniach Rady ZMOS. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Reforma verejnej správy, ku ktorej sa súčasná vláda zaviazala v programovom vyhlásení, bude výsledkom dohôd so zástupcami samosprávy a nie rozhodnutí od takzvaného zeleného stola," zdôraznil Šutaj Eštok. Minister a štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe sa vo štvrtok stretli so zástupcami ZMOS s cieľom nastaviť partnerskú spoluprácu pri modernizácii a integrácii verejnej správy.



Krauspe zdôraznil potrebu dôkladného auditu služieb, ktoré poskytuje verejná správa. Cieľom je, aby sa maximálne skrátila doba riešenia životných situácií obyvateľov. Rezorty pritom využijú informácie z hĺbkového auditu originálnych služieb samospráv, ktoré z prostriedkov Európskej únie vypracoval ZMOS.



Štátny tajomník informoval aj o projekte centier zdieľaných služieb v mestách a obciach, ktoré budú financované z plánu obnovy a odolnosti. MV v dohľadnom čase zverejní výzvu na čerpanie prostriedkov na budovanie centier. Zámerom je, aby poskytovali služby matrík, právneho poradenstva či ekonomické služby pre samosprávy s malým počtom obyvateľom, ktoré tieto činnosti nedokážu financovať.



Projekt centier zdieľaných služieb by mal pokračovať aj po ukončení obdobia plánu obnovy a odolnosti. V súčasnosti je na Slovensku tisíc obcí, ktoré majú 500 a menej obyvateľov. Ako povedali zástupcovia ZMOS, Európa a najmä krajiny V4 odstupujú od modelu spájania malých obcí do jednotných samosprávnych celkov, keďže to so sebou prináša zánik miestnej samosprávy a komunitného života. K tomu sa chce pridať aj Slovensko.



Na stretnutí sa hovorilo tiež o posilnení bezpečnosti v obciach a mestách. Napríklad pri rozširovaní inštitútu objektívnej zodpovednosti v cestnej premávke, kde by potrebné plnohodnotné právomoci získala obecná polícia, a to vrátane odvolacieho konania. Mestá a obce sú ochotné investovať do potrebnej komunikačnej infraštruktúry.



Šutaj Eštok informoval o zámere vlády vykonať pasportizáciu nehnuteľného majetku štátu a zmeniť ťažkopádne postupy pri predaji či presune nevyužívaného štátneho majetku samosprávam. So zástupcami ZMOS sa zhodli na predstave budovať policajné pracoviská, súčasťou ktorých by mohli byť napríklad aj služobné byty pre policajtov či hasičov. Zámerom vlády je vykonať zmeny v legislatíve verejného obstarávania.