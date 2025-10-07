< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok rešpektuje závery prokuratúry o pokute prezidentovi
O ďalšom postupe rezort vnútra rozhodne po bližšom naštudovaní materiálov.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rešpektuje závery Generálnej prokuratúry SR k uloženiu pokuty prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. O ďalšom postupe rezort vnútra rozhodne po bližšom naštudovaní materiálov. Šutaj Eštok to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o protizákonnosti udelenia pokuty.
„Počkáme si na odporúčanie generálneho prokurátora, aby nám dal presný postup krokov, ako máme v tomto prípade konať,“ uviedol Šutaj Eštok.
Žilinka v utorok na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.
Pellegrini dostal v marci pokutu 10.000 eur za prijatie finančných prostriedkov na kampaň po lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.
„Počkáme si na odporúčanie generálneho prokurátora, aby nám dal presný postup krokov, ako máme v tomto prípade konať,“ uviedol Šutaj Eštok.
Žilinka v utorok na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.
Pellegrini dostal v marci pokutu 10.000 eur za prijatie finančných prostriedkov na kampaň po lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.