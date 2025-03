Šutaj Eštok rešpektuje zmeny vo vedení MIRRI, Rašimu sa poďakoval

Bratislava 19. marca (TASR) - Koaličný Hlas-SD rešpektuje, že do vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prídu nominanti koaličnej strany Smer-SD. Uviedol to líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že Hlas-SD urobil všetko pre zabezpečenie stabilnej väčšiny koalície. Končiacemu šéfovi MIRRI Richardovi Rašimu (Hlas-SD) za jeho prácu poďakoval. Pripomenul, že Raši sa má teraz stať predsedom parlamentu. Verí, že politická situácia sa po jeho voľbe úplne upokojí.



Šutaj Eštok zároveň vyzdvihol viaceré kroky Rašiho na ministerstve. Ocenil, že za svoje pôsobenie vyhlásil takmer 275 výziev a pre opatrenia, ktoré prijal, sa mu podarilo vyčerpať už viac ako 700 miliónov eur. Upozornil pritom, že jeho predchodcovia za tri roky vyhlásili len päť výziev a nedokázali vyčerpať jediné euro.



Rašimu sa podľa jeho slov podarilo naštartovať rezort, ktorý prebral v zlom stave. "Bolo nevyhnutné okamžite dočerpať financie z končiaceho programového obdobia a obnoviť dôveru primátorov a starostov, ktorých minulá vláda nebrala ako partnerov, ale ako prekážku, ktorú systematicky obchádzala a ignorovala. Spolu so svojím tímom dokázali za dva mesiace dočerpať dve miliardy eur," dodal. Pochválil aj Rašiho nápad organizovať celoslovenské kongresy ako platformu na komunikáciu so starostami a primátormi.



Šutaj Eštok zároveň ocenil, že v koalícii prišlo k dohode. Súčasná vláda podľa neho nemá alternatívu. Myslí si, že Raši bude výborným predsedom parlamentu. "Verím, že tvojou voľbou sa definitívne upokojí politická situácia a my sa budeme môcť naďalej venovať práci pre ľudí," dodal.



Rašiho má na poste ministra investícií vystriedať Samuel Migaľ, ktorý doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec parlamentu po tom, čo ho vylúčili z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Šéfom rezortu sa má stať na základe dohody, ktorú podpísal s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).