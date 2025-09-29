< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok rokoval s ministrom verejnej bezpečnosti Vietnamu
Z rezortu podotkli, že v SR žije približne 13.000 Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi krajinami.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang v pondelok rokovali na Bratislavskom hrade o rozšírení spolupráce v boji proti kriminalite. Témou bola aj ekonomická spolupráca. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.
„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Šutaj Eštok.
Z rezortu podotkli, že v SR žije približne 13.000 Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi krajinami. V tejto súvislosti sa podľa nich zároveň otvára otázka bilaterálnej výmeny informácií. „Obaja ministri preto podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie vyjednávania na rozšírenie existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite,“ priblížili.
Ekonomickú spoluprácu považujú obe strany za mimoriadne dôležitú. Ako doplnili z ministerstva, Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri sa podľa nich zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území. „Vietnamská strana na záver prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí,“ dodali.
