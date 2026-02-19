< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok rokoval v Budapešti o spolupráci pri nelegálnej migrácii
Témou bola aj ochrana škôl či oblasť kybernetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Budapešť 19. februára (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok sa v Budapešti stretol so svojím maďarským náprotivkom Sándorom Pintérom. Rokovali predovšetkým o prehlbovaní policajnej spolupráce v boji proti nelegálnej migrácii či presadzovaní prelínajúcich sa bezpečnostných záujmov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Témou bola aj ochrana škôl či oblasť kybernetickej bezpečnosti. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR.
„Venovali sme sa aktuálnym bezpečnostným výzvam po skončení vojny na Ukrajine, ako aj rastúcim hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zhodli sme sa, že kybernetické útoky na školy, verejné inštitúcie či kataster nehnuteľností, s ktorými majú skúsenosti aj v Maďarsku, si vyžadujú užšiu medzinárodnú spoluprácu a vytvorenie špeciálnej platformy vzájomnej komunikácie príslušných policajných orgánov,“ uviedol Šutaj Eštok.
Bilaterálne stretnutie s Pintérom bolo zamerané najmä na spoločné úsilie pri budovaní bezpečnosti v regióne. Ministri sa vzájomne informovali o opatreniach, ktoré sú vykonávané v súvislosti s nelegálnou migráciou na tzv. západobalkánskej trase.
Pri otázke migrácie zazneli z oboch strán podľa vyhlásenia totožné výhrady k častiam paktu EÚ o migrácii a azyle, najmä k časti o solidarite, ktoré Slovensko a Maďarsko odmietli.
Šutaj Eštok zároveň ocenil nasadenie maďarských policajtov pri ochrane hraníc v Bulharsku a Srbsku, ako aj spoluprácu s Tureckom. Policajná spolupráca medzi SR a Maďarskom - najmä v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti - je intenzívna a kvalitatívna na vysokej úrovni.
Slovenský minister sa tiež poďakoval Pintérovi za záchranu dvoch slovenských dievčat z rieky Ipeľ v januári 2026. Rýchly a profesionálny zásah maďarského občana a záchranných zložiek podľa rezortu pomohol zabrániť tragédii.
