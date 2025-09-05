< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície
GRECO vo štvrtok (4. 9.) vyzvala Slovenskú republiku, aby prijala opatrenia na implementáciu nevykonaných odporúčaní v oblasti predchádzania korupcie a posilnenia integrity Policajného zboru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. septembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v reakcii na otázku o najnovšej správe GRECO, v ktorej skupina Slovensku vyčíta nedostatočnú implementáciu odporúčaní. Šutaj Eštok si zároveň myslí, že policajná inšpekcia funguje lepšie ako v rokoch 2020 až 2023 a má aj lepšie výsledky.
„Keď sa chceme baviť o nezávislosti Úradu inšpekčnej služby, odporúčam týmto expertom zo zahraničia, aby sa pozreli presne na rok 2023. Ja som dnes rád, že na čele Úradu inšpekčnej služby, stojí Branislav Zurian,“ vyhlásil minister.
Ako dodal, nesplnené odporúčania sú pre ministerstvo vnútra a políciu tri. Vyhlásil, že boj proti korupcii a kriminalite „bude jednoducho vždy“. Podľa jeho slov existujú nástroje, ktoré budú po implementácii časom efektívnejšie, aké to sú, nespresnil. Ako podotkol, problematiku odporúčaní GRECO si naštuduje.
GRECO vo štvrtok (4. 9.) vyzvala Slovenskú republiku, aby prijala opatrenia na implementáciu nevykonaných odporúčaní v oblasti predchádzania korupcie a posilnenia integrity Policajného zboru. Slovensko podľa nej plne zaviedlo iba päť z 21 odporúčaní hodnotiacej správy z roku 2019.
„Keď sa chceme baviť o nezávislosti Úradu inšpekčnej služby, odporúčam týmto expertom zo zahraničia, aby sa pozreli presne na rok 2023. Ja som dnes rád, že na čele Úradu inšpekčnej služby, stojí Branislav Zurian,“ vyhlásil minister.
Ako dodal, nesplnené odporúčania sú pre ministerstvo vnútra a políciu tri. Vyhlásil, že boj proti korupcii a kriminalite „bude jednoducho vždy“. Podľa jeho slov existujú nástroje, ktoré budú po implementácii časom efektívnejšie, aké to sú, nespresnil. Ako podotkol, problematiku odporúčaní GRECO si naštuduje.
GRECO vo štvrtok (4. 9.) vyzvala Slovenskú republiku, aby prijala opatrenia na implementáciu nevykonaných odporúčaní v oblasti predchádzania korupcie a posilnenia integrity Policajného zboru. Slovensko podľa nej plne zaviedlo iba päť z 21 odporúčaní hodnotiacej správy z roku 2019.