Šutaj Eštok sa poďakoval slúžiacim policajtom, hasičom aj záchranárom

Nové Mesto nad Váhom 24. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa poďakoval policajtom, hasičom aj záchranárom, ktorí na Štedrý deň slúžia na Slovensku. Pripojil sa k nemu i policajný prezident Ľubomír Solák. V nedeľu dopoludnia spoločne navštívili policajtov a hasičov v Novom Meste nad Váhom.



Záchranné i bezpečnostné zložky sa aj počas vianočných sviatkov starajú o to, aby sa občania na uliciach cítili bezpečne, vyzdvihol šéf rezortu vnútra. "Sú to ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas i čas strávený s rodinami. A to preto, aby sa Slovensko cítilo bezpečnejšie," poznamenal Šutaj Eštok. Prisľúbil, že budúci rok bude pre nich lepší. Uviedol, že plánuje chodiť medzi nich, počúvať o ich problémoch a spoločne ich budú riešiť.