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Šutaj Eštok si vie predstaviť,že by od roku 2028 neexistovalo MIRRI SR
Majerský je presvedčený, že Hlas-SD by nepodporil návrh KDH na skoršie zrušenie rezortu investícií.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si vie predstaviť, že od roku 2028 by už neexistovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Deklaruje, že je pripravený na vecnú diskusiu o tejto téme. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Predseda KDH Milan Majerský vyjadril pochybnosť, že by podporili pripravovaný návrh hnutia na skoršie zrušenie ministerstva.
„Sme pripravení sa o tom v parlamente baviť. Ak to urobíme dobre, sme pripravení za to dokonca zahlasovať,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Pripomenul zároveň, že „rozpustenie úradu“ nejaký čas trvá. Je však pripravený na vecnú a konštruktívnu diskusiu. Zopakoval tiež, že MIRRI SR vzniknúť ani nemalo. Dôvod na návrat ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) do parlamentu nevidí. Rovnako odkázal, že Migaľ si nezaslúži akúkoľvek ďalšiu jeho pozornosť.
Majerský je presvedčený, že Hlas-SD by nepodporil návrh KDH na skoršie zrušenie rezortu investícií. Vládna koalícia by totiž podľa neho mala problém. „Toto neurobíte, lebo by sa vrátil do parlamentu a urobil by vám šarapatu,“ poznamenal Majerský.
Odchod poslanca Petra Slyška z poslaneckého klubu Hlasu označil Šutaj Eštok za ľudské sklamanie. Garantuje však, že žiadny ďalší poslanec od nich neodíde, strana Hlas-SD je stabilná a má to pod kontrolou. Minister zároveň priznal, že hoci v koalícii urobili veľa chýb, dovládnu do riadneho termínu volieb. Majerský, naopak, hovorí o „megazlepenci a megachaose“, a to aj v súvislosti s tým, čo sa deje v parlamente.
V súvislosti s trestným činom prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovanie, ktorého zmena prichádza cez pozmeňujúci poslanecký návrh k vládnej novele Trestného poriadku, Šutaj Eštok poznamenal, že nejde o rušenie, ale o zosúladenie legislatívy a zladenie terminológie na základe odporúčania OECD. Garantuje, že trestné činy korupcie sa budú naďalej vyšetrovať. Podľa Majerského je to len o získaní väčšiny vo vládnej koalícii, pričom nejde len o jednej zákon, ale o konkrétnych ľudí.
Rozhodnutie o zmene voľby zo zahraničia Šutaj Eštok obhajoval, naopak Majerský je z neho sklamaný. Obaja sa však zhodli, že by bolo čo najskôr potrebné doriešiť otázku dvoch chýbajúcich sudcov Ústavného súdu. Majerský zopakoval, že po voľbách chcú spolupracovať so všetkými súčasnými stranami opozície, rovnako však zopakoval „mantinely a červené čiary“ pre hnutie. Spomenul tiež Radu KDH, ktorá má zasadnúť 5. decembra. Šutaj Eštok šéfa KDH varoval pred spoluprácou s progresívcami.
„Sme pripravení sa o tom v parlamente baviť. Ak to urobíme dobre, sme pripravení za to dokonca zahlasovať,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Pripomenul zároveň, že „rozpustenie úradu“ nejaký čas trvá. Je však pripravený na vecnú a konštruktívnu diskusiu. Zopakoval tiež, že MIRRI SR vzniknúť ani nemalo. Dôvod na návrat ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) do parlamentu nevidí. Rovnako odkázal, že Migaľ si nezaslúži akúkoľvek ďalšiu jeho pozornosť.
Majerský je presvedčený, že Hlas-SD by nepodporil návrh KDH na skoršie zrušenie rezortu investícií. Vládna koalícia by totiž podľa neho mala problém. „Toto neurobíte, lebo by sa vrátil do parlamentu a urobil by vám šarapatu,“ poznamenal Majerský.
Odchod poslanca Petra Slyška z poslaneckého klubu Hlasu označil Šutaj Eštok za ľudské sklamanie. Garantuje však, že žiadny ďalší poslanec od nich neodíde, strana Hlas-SD je stabilná a má to pod kontrolou. Minister zároveň priznal, že hoci v koalícii urobili veľa chýb, dovládnu do riadneho termínu volieb. Majerský, naopak, hovorí o „megazlepenci a megachaose“, a to aj v súvislosti s tým, čo sa deje v parlamente.
V súvislosti s trestným činom prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, teda tzv. prikrmovanie, ktorého zmena prichádza cez pozmeňujúci poslanecký návrh k vládnej novele Trestného poriadku, Šutaj Eštok poznamenal, že nejde o rušenie, ale o zosúladenie legislatívy a zladenie terminológie na základe odporúčania OECD. Garantuje, že trestné činy korupcie sa budú naďalej vyšetrovať. Podľa Majerského je to len o získaní väčšiny vo vládnej koalícii, pričom nejde len o jednej zákon, ale o konkrétnych ľudí.
Rozhodnutie o zmene voľby zo zahraničia Šutaj Eštok obhajoval, naopak Majerský je z neho sklamaný. Obaja sa však zhodli, že by bolo čo najskôr potrebné doriešiť otázku dvoch chýbajúcich sudcov Ústavného súdu. Majerský zopakoval, že po voľbách chcú spolupracovať so všetkými súčasnými stranami opozície, rovnako však zopakoval „mantinely a červené čiary“ pre hnutie. Spomenul tiež Radu KDH, ktorá má zasadnúť 5. decembra. Šutaj Eštok šéfa KDH varoval pred spoluprácou s progresívcami.