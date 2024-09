Šutaj Eštok: Školy pokryje kamerový systém s umelou inteligenciou

Bratislava 11. septembra (TASR) - Do konca roka 2026 by malo byť pokrytých kamerovým systémom s umelou inteligenciou zhruba 3000 škôl. Cieľom je zabrániť šíreniu rôznych bezpečnostných hrozieb. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so schváleným materiálom na zavedenie kamerového systému v základných a stredných školách. Tento rok podľa neho kamery nasadia na troch pilotných školách.



"Budú to kamery modernej generácie, ktoré budú mať aj takzvané rozpoznávanie tváre (face recognition). Pôjde o riešenie, ktoré nebude zaťažovať policajtov na jednotlivých obvodných oddeleniach," poznamenal Šutaj Eštok. Ako priblížil, kamery budú pomocou umelej inteligencie schopné identifikovať, kedy dôjde k neočakávanému správaniu a určitému riziku. Až vtedy by podľa neho mali na operačné strediská hlásiť možnosť, že sa niečo v areáli školy deje.



Systém podľa Šutaja Eštoka bude v súlade s GDPR. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podotkol, že súlad so zákonom je potrebný. Zavedenie projektu však podľa neho bude trvať a musí byť zriadený pracovný tím, ktorý sa bude venovať detailom konceptu. Ako doplnil, je pre nich dôležitejšie, aby aktívne riešili preventívne krízové opatrenia.



Vláda na stredajšom rokovaní schválila materiál, ktorý zahŕňa aktívny monitoring objektov, automatizovaný výstražný systém a ďalšie. Na projekt vyčlenila viac ako 62 miliónov eur. Primárne financovanie bude podľa ministra vnútra zo zdrojov Európskej únie.