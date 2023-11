Šutaj Eštok: Solák vie do polície opäť priviesť poriadok a disciplínu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Poverený policajný prezident Ľubomír Solák vie do Policajného zboru opäť priviesť poriadok a disciplínu. Nebude robiť politické tlačovky a bude sa venovať svojej práci. V diskusnej relácii Na hrane na televízii Joj to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.



"Zatiaľ je poverený a budem sa baviť s koaličnými partnermi, ako budeme postupovať pri voľbe policajného prezidenta," poznamenal Šutaj Eštok. Zároveň nevylúčil, že by bol rád, keby Solák ostal šéfom polície.



Poslanec Národnej rady Juraj Krúpa (SaS) pripomenul, že Solák odišiel z Policajného zboru a že došlo v jeho prípade k porušeniam predpisov. Pôsobil podľa neho aj vo firme s ľuďmi, ktorí majú pofidérne prepojenia. Minister tvrdí, že Solák skončil v polícii na vlastnú žiadosť a žiadne pravidlá neporušil.



V Policajnom zbore podľa Krúpu aktuálne prebiehajú čistky a zastrašovanie policajtov. "Minister sa pustil do čistky, bez toho, aby vedel, aké všetky následky to môže so sebou priniesť. Nebol na to dostatočne personálne pripravený. To vidieť aj pri tom, že máme už druhého povereného policajného prezidenta," podotkol.



Nahrávka prokurátorov, na základe líder Smeru-SD Robert Fico obvinil prokurátorov Ondreja Repu a Michala Šúreka z nelegálnych praktík v kauze Kučerku, nebola podľa Šutaja Eštoka zmanipulovaná. Bol tam len vytiahnutý nejaký časový úsek, kde bol potlačený šum a zdvihnuté hlasy, skonštatoval.



Expertízny nález k nahrávke treba podľa Krúpu akceptovať. "Celý hon na prokurátorov je jeden podvod," podotkol.