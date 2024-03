Šutaj-Eštok: SR chce byť stabilným partnerom EÚ aj v boji proti drogám

Brusel 4. marca (TASR) - Slovensko chce byť v EÚ stabilným partnerom pri riešení drogovej trestnej činnosti. Po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli to pre spravodajcu TASR uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.



Belgické predsedníctvo v Rade EÚ ministrov vnútra informovalo o pracovných návštevách, ktoré prebehli v prístavoch v Antverpách, Rotterdame, Hamburgu a Marseille, ktoré sú vstupnými bránami pre nelegálne drogy do Európy.



Belgický federálny minister spravodlivosti Paul Van Tigchelt ešte začiatkom januára pre spravodajcu TASR potvrdil, že jeho krajina má záujem aby sa k rodiacej Aliancii európskych prístavov, ktorá má spoločne bojovať proti "narkoterorizmu", pridali aj krajiny ako Slovensko, ktoré nemajú prístup k moru.



"Tá téma je otvorená, ale nakoľko ide primárne o krajiny, ktoré majú prístup k moru, tak Slovensko je v rámci tejto spolupráce limitované," opísal situáciu minister.







Zdôraznil však, že ministerské debaty sa týkali nelegálneho obchodovania s drogami aj pri riešení migračných otázok, lebo je známe, že pašeráci ľudí neprevážajú cez hranice nezákonne len utečencov, ale aj drogy a iný zakázaný tovar.



"Je to téma, ktorá je zaujímavá pre Európsku úniu, záujem o jej riešenie tiež, a my ako Slovensko budeme robiť všetko čo budeme môcť, aby sme boli stabilným a riadnym partnerom aj v boji proti drogovej trestnej činnosti," vysvetlil Šutaj-Eštok. Dodal, že na Slovensko, ktoré nemá prístup k moru, zatiaľ nie sú z tohto hľadiska žiadne špecifické povinnosti či požiadavky.



"Samozrejme, je tam nejaký štandardný balík opatrení, ktorý my budeme časom prijímať," odkázal minister.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)