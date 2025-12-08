< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: SR odmieta povinnú solidaritu pri migrácii, chce výnimku
Niektoré štáty, napríklad Česko či Poľsko, môžu byť od prispievania na nadchádzajúci rok oslobodené. Slovensko medzi tieto krajiny nepatrí.
Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) – Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní ministrov členských krajín Európskej únie v pondelok v Bruseli zopakoval, že Slovensko odmieta mechanizmus povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl. Podľa neho by mala mať krajina výnimku vzhľadom na desaťtisíce utečencov z Ukrajiny, ktorých prijala po vypuknutí vojny, informuje TASR.
Podľa dohody majú krajiny EÚ v roku 2026 buď prijať stanovený počet migrantov, zaplatiť finančný príspevok za neprijaté osoby alebo poskytnúť alternatívnu podporu štátom najviac zaťaženým migračným tlakom. Medzi tieto krajiny patria Cyprus, Grécko, Španielsko a Taliansko.
Niektoré štáty, napríklad Česko či Poľsko, môžu byť od prispievania na nadchádzajúci rok oslobodené. Slovensko medzi tieto krajiny nepatrí. „Zvýraznil som pred kolegami, že nerozumiem, prečo Slovensko nebolo zaradené medzi krajiny s možnou výnimkou, keďže sme prijali desaťtisíce utečencov z Ukrajiny. Aj preto sme nemohli podporiť túto časť týkajúcu sa paktu o nelegálnej migrácii,“ uviedol Šutaj Eštok.
Ako ďalej zdôraznil, Slovensko po boku Maďarska nebude podporovať žiadnu z alternatív solidarity, pokiaľ sa neotvoria rokovania o výnimke pre SR. Uviedol tiež, že vláda nepodporuje pakt EÚ o migrácii a azyle ako celok, ako to vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády.
Ministri zároveň schválili pozíciu k legislatívnym návrhom, ktoré majú zrýchliť a zefektívniť azylové konania a návraty žiadateľov, ktorí nemajú nárok na ochranu v EÚ. Ide o nariadenia týkajúce sa bezpečnej tretej krajiny a bezpečnej krajiny pôvodu. Šutaj Eštok tento krok víta. „Spolu so silnou ochranou vonkajších hraníc je to jeden z krokov, ktorý by mal pomôcť v boji s nelegálnou migráciou,“ uviedol. Zároveň vyjadril sklamanie z pomalého postupu celého procesu.
