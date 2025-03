Šutaj Eštok: Stabilizujúci prvok bude pre koalíciu voľba predsedu NRSR

Bratislava 2. marca (TASR) - Dôležitý stabilizujúci prvok pre vládnu koalíciu bude voľba predsedu Národnej rady (NR) SR. Zaoberať sa ňou budú v priebehu najbližších dní. Vyplýva to z vyhlásení ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Joj 24, Politika 24. Minister vnútra zopakoval, že koalícia má v súčasnosti de iure podporu 77 poslancov NR SR.



"Myslím si, že by to mohlo byť buď v utorok alebo v stredu, kedy by parlament, verím, už po dohode, mohol jednak voliť aj predsedu parlamentu, a mohol vysporiadať všetky personálne otázky," uviedol minister. Zvolenie predsedu NR SR bude podľa Šutaja Eštoka symbolom politického reštartu pre koalíciu. Dohodu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s poslancami okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený) víta.



Nové usporiadanie v rámci rezortu regionálneho rozvoja má podľa neho v rukách Smer-SD, prezident Peter Pellegrini bude musieť podľa Šutaja Eštoka následne nomináciu vyplývajúcu z jeho ústavných právomocí, akceptovať. Ako dodal, je na vládnej strane Smer-SD, na akých menách sa v rámci novozískaných ministerstiev dohodnú. "S tým záujmom sme ich odovzdávali, aby sa späť obnovila sedemdesiat deviatka. V akom stave sú rokovania, to sa musíte opýtať našich koaličných partnerov," objasnil.



Poznamenal tiež, že jeho rokovania s odídencami z Hlasu-SD k ničomu neviedli. "Dnes títo páni poslanci rokujú s politickou stranou Smer-SD, verím, že keď nenašli dohodu v politickej strane Hlas, nájdu ju v Smere," konštatoval.



Jednou z tém diskusie bolo aj financovanie tretieho sektora. "Tá debata v parlamente v rámci mimovládok sa zasekla na tom, že prišla tu ešte ambícia, pripojiť k tej transparentnosti mimovládok aj problém lobingu," ozrejmil. Podľa neho je nutné venovať sa téme lobingu samostatne. "Lobing treba upraviť, mal by to byť samostatný zákon, ktorý bude reflektovať na všetky mimovládky, ktoré majú záujem ovplyvňovať politické dianie, ale treba to urobiť normálne, v rámci konštruktívnej debaty," dodal. Vyhodnotenie financovania mimovládok očakáva v krátkom čase.



V relácii diskutoval Šutaj Eštok aj o atentáte na premiéra. Myslí si, že čin je z oprávnených dôvodov kvalifikovaný ako teroristický útok. "Pretože nešlo o útok na Roberta Fica, nikto sa nerozhodol strieľať na Roberta Fica ako fyzickú osobu, ale išlo o útok na predsedu vlády," vysvetlil minister vnútra.



V súvislosti s bombovými útokmi na školách Šutaj Eštok uviedol, že majú informácie od Slovenskej informačnej služby a verí, že sa to v krátkom čase podarí spolu so zahraničným dožiadaním a spoluprácou zahraničných bezpečnostných služieb odhaliť. Informáciu, že ide o ruskú stopu nepotvrdil. "To vôbec nepotvrdzujem," uzavrel Šutaj Eštok.