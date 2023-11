Šutaj Eštok:Súd zamietol návrh na neodkladné opatrenie v prípade Ďurku

Bratislava 29. novembra (TASR) - Mestský súd Bratislava IV zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v prípade vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý bol postavený mimo služby. Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Sudkyňa v tomto prípade vylúčila právomoc civilného súdu s odkazom na rozhodnutie kompetenčného senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý pokladá za dlhodobo a stabilne judikovaný názor," uviedol minister.



Zároveň súd podľa Šutaja Eštoka skonštatoval, že prípadným vydaním neodkladného opatrenia by došlo k zásahu a obmedzeniu výkonu verejnej moci iným orgánom.



Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich.