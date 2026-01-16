< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: Tragédia v Spišskej Starej Vsi zaväzuje k vyššej ochrane
Minister zdôraznil význam prevencie, duševného zdravia detí a ich ochrany nielen v reálnom, ale aj online svete.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Spišská Stará Ves 16. januára (TASR) - Tragédia v Spišskej Starej Vsi aj po roku zaväzuje k vyššej ochrane detí. Vyhlásil to v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s výročím útoku, pri ktorom prišli o život študentka a zástupkyňa riaditeľky tamojšieho gymnázia. V miestnom kostole sa pri tejto príležitosti uskutočnila spomienková omša, ktorú celebroval spišský biskup František Trstenský.
Minister zdôraznil význam prevencie, duševného zdravia detí a ich ochrany nielen v reálnom, ale aj online svete. „Táto udalosť nám bolestivo pripomenula, že psychické zdravie detí, prevencia a včasné všímanie si varovných signálov nesmú byť okrajové témy. Práve naopak, naše deti sú každý deň vystavené množstvu vplyvov - sociálnym sieťam, stresujúcim obsahom a videám, ktoré im častokrát ukazujú pokrivenú realitu, ktorá ich môže negatívne formovať,“ pripomenul minister.
Ministerstvo sa téme bezpečnosti na školách venuje systematicky a prijali sa viaceré opatrenia na vyššiu ochranu. Okrem iného sa podarilo schváliť historicky prvý systémový plán ochrany mäkkých cieľov a zabezpečiť, že školy majú k dispozícii vyškolených policajtov prvého kontaktu. V spolupráci s rezortom školstva vlani na jeseň odštartovali kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách, zameranú na posilňovanie bezpečnosti školského prostredia, prevenciu šikany, kyberšikany a pripravenosť na krízové situácie vrátane extrémnych hrozieb. Vzdelávaním už prešlo viac ako 1700 zamestnancov škôl. Priamo na školách sa realizujú prednášky a nácviky, ako reagovať v prípadoch ozbrojeného útoku. Ministerstvo vnútra tiež zaviedlo akreditovaný vzdelávací program Špecialista prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý má už svojich prvých absolventov.
Vyšetrovanie útoku, ku ktorému došlo 16. januára 2025, už ukončili. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy a navrhla aj obžalobu. Ešte koncom minulého roka si dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove prípad prevzal a po oboznámení sa so spisovým materiálom a zaistenými vecami rozhodne o ďalšom procesnom postupe.
Minister zdôraznil význam prevencie, duševného zdravia detí a ich ochrany nielen v reálnom, ale aj online svete. „Táto udalosť nám bolestivo pripomenula, že psychické zdravie detí, prevencia a včasné všímanie si varovných signálov nesmú byť okrajové témy. Práve naopak, naše deti sú každý deň vystavené množstvu vplyvov - sociálnym sieťam, stresujúcim obsahom a videám, ktoré im častokrát ukazujú pokrivenú realitu, ktorá ich môže negatívne formovať,“ pripomenul minister.
Ministerstvo sa téme bezpečnosti na školách venuje systematicky a prijali sa viaceré opatrenia na vyššiu ochranu. Okrem iného sa podarilo schváliť historicky prvý systémový plán ochrany mäkkých cieľov a zabezpečiť, že školy majú k dispozícii vyškolených policajtov prvého kontaktu. V spolupráci s rezortom školstva vlani na jeseň odštartovali kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách, zameranú na posilňovanie bezpečnosti školského prostredia, prevenciu šikany, kyberšikany a pripravenosť na krízové situácie vrátane extrémnych hrozieb. Vzdelávaním už prešlo viac ako 1700 zamestnancov škôl. Priamo na školách sa realizujú prednášky a nácviky, ako reagovať v prípadoch ozbrojeného útoku. Ministerstvo vnútra tiež zaviedlo akreditovaný vzdelávací program Špecialista prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý má už svojich prvých absolventov.
Vyšetrovanie útoku, ku ktorému došlo 16. januára 2025, už ukončili. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy a navrhla aj obžalobu. Ešte koncom minulého roka si dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove prípad prevzal a po oboznámení sa so spisovým materiálom a zaistenými vecami rozhodne o ďalšom procesnom postupe.