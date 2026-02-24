< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok: Treba urobiť všetko, aby mier na Ukrajine nastal čím skôr
Výročie začiatku vojny si pripomína „s rešpektom k obetiam a s ľútosťou nad pokračujúcou tragédiou“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. februára (TASR) - Cestou riešenia vojenského konfliktu na Ukrajine je diplomatické rokovanie. Len diplomacia môže viesť k trvalému a udržateľnému mieru. Na štvrté výročie vypuknutia vojny to na sociálnej sieti vyhlásil minister vnútra a šéf koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Pripomenul potrebu urobiť všetko pre to, aby sa k mieru podarilo dospieť čo najskôr.
„Od začiatku hovoríme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Cestou je diplomatické rokovanie. Len diplomacia môže viesť k trvalému a udržateľnému mieru. Cena mieru môže byť zdanlivo vysoká. Cena pokračovania vojny je však nevyčísliteľná. Mier je v záujme Ukrajiny, Európy aj Slovenskej republiky a musíme urobiť všetko pre to, aby sa k nemu podarilo dospieť čo najskôr,“ napísal minister vnútra.
Výročie začiatku vojny si pripomína „s rešpektom k obetiam a s ľútosťou nad pokračujúcou tragédiou“. Šutaj Eštok pripomenul, že rozsiahly vojenský konflikt priniesol obrovské straty na životoch, ale aj hospodárske škody a zásadne ovplyvnil bezpečnostnú situáciu v Európe. „Tisíce vojakov na oboch stranách prišli o život alebo utrpeli zranenia. A ako pri každej vojne, vysokú cenu platia aj civilisti,“ zdôraznil. Štyri roky bojov podľa neho ukazujú, že pokračovanie vojny neprináša riešenie.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty americké i ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
„Od začiatku hovoríme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Cestou je diplomatické rokovanie. Len diplomacia môže viesť k trvalému a udržateľnému mieru. Cena mieru môže byť zdanlivo vysoká. Cena pokračovania vojny je však nevyčísliteľná. Mier je v záujme Ukrajiny, Európy aj Slovenskej republiky a musíme urobiť všetko pre to, aby sa k nemu podarilo dospieť čo najskôr,“ napísal minister vnútra.
Výročie začiatku vojny si pripomína „s rešpektom k obetiam a s ľútosťou nad pokračujúcou tragédiou“. Šutaj Eštok pripomenul, že rozsiahly vojenský konflikt priniesol obrovské straty na životoch, ale aj hospodárske škody a zásadne ovplyvnil bezpečnostnú situáciu v Európe. „Tisíce vojakov na oboch stranách prišli o život alebo utrpeli zranenia. A ako pri každej vojne, vysokú cenu platia aj civilisti,“ zdôraznil. Štyri roky bojov podľa neho ukazujú, že pokračovanie vojny neprináša riešenie.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty americké i ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.