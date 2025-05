Šutaj Eštok: Trinásty dôchodok nepotrebuje možno 1 percento seniorov

Bratislava 4. mája (TASR) - Trinásty dôchodok nepotrebuje podľa predsedu koaličnej strany Hlas-SD a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka možno jedno percento seniorov. Minister to uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s tým, že pri opatrení nevidí priestor na diskusiu o adresnosti. Predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka zase žiadal zrušenie transakčnej dane.



„Poďme zrušiť transakčnú daň, lebo tá je nezmyselná, hlúpa a vplýva na všetkých, nielen na bohaté veľké nadnárodné firmy, ale na všetkých, na malých živnostníkov, na stredne veľké firmy a nakoniec aj na nás, ktorí si kupujeme tovar alebo služby, pretože sa všetko zdražuje,“ vyhlásil Šimečka s tým, že PS ponúka hlasy svojich poslancov a podporí aj prípadnú zmenu v transakčnej dani.



Šutaj Eštok tvrdí, že v Hlase-SD chcú pred transakčnou daňou ochrániť najmä malých živnostníkov. „Ja si myslím, že napríklad by to mohlo ísť, že kúpim o jedno lietadlo menej a že sa zastaneme živnostníkov, toto mi viacej vyhovuje,“ myslí si. S koaličnými partnermi sa predseda hlasu chce rozprávať o téme aj na koaličnej rade.