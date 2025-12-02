< sekcia Slovensko
Šutaj Eštok udelil plakety a ocenenia príslušníkom leteckých zložiek
Ako skonštatoval, 90 rokov letky dokazuje, že aj malá krajina ako Slovensko vie robiť veľké veci.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) udelil čestné plakety a ocenenia tretieho, druhého a prvého stupňa mnohým ľuďom zo všetkých generácií príslušníkov leteckých zložiek za ich prínos a výnimočnú službu. Urobil tak pri príležitosti 90. výročia vzniku bezpečnostného letectva. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Úcta patrí všetkým, ktorí stáli pri vzniku, rozvoji a formovaní tohto útvaru. Každá generácia doň vložila svoje odbornosti. Vďaka ich každodennej práci vykonávanej aj v náročných podmienkach tu dnes stojíme a máme pevné základy, z ktorých môžeme ďalej rásť,“ povedal minister. Ako skonštatoval, 90 rokov letky dokazuje, že aj malá krajina ako Slovensko vie robiť veľké veci. „Tento dlhý čas preveril všetko: techniku, inštitúcie, ale predovšetkým ľudí,“ dodal Šutaj Eštok.
Hovorca spomenul, že myšlienka chrániť poriadok z oblohy sa v Československu zrodila už na začiatku 20. storočia, keď napäté tridsiate roky odhalili slabiny protivzdušnej obrany. „Poslanie leteckého útvaru dnes ďaleko presahuje úlohu prepravy ústavných činiteľov. Útvar denne zabezpečuje zásahy, pátracie a záchranné operácie, podporu polície, hasičov, horských záchranárov, humanitárne a repatriačné lety či pomoc občanom v núdzi doma aj v zahraničí,“ vyzdvihol.
