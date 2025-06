Šutaj Eštok: Útok USA na Irán prinesie obrovské napätie vo svete

Bratislava 22. júna (TASR) - Útok Spojených štátov amerických na Irán prinesie z hľadiska bezpečnosti obrovské napätie vo svete. Vyhlásil to líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v nedeľnej relácii Politika 24 na Joj 24. Je podľa neho dôležité pozrieť sa v súvislosti s investovaním do obrany na vnútroštátnu bezpečnosť, ako je napríklad obnova krytov civilnej obrany.



„Mňa veľmi mrzí, čo sa deje vo svete, slovíčko mier je ozaj obrovskou vzácnosťou, a teraz nehovorím len o Ukrajine, hovorím aj o Blízkom východe. Udalosti zo včera na dnes sú mimoriadne vážne a mimoriadne nebezpečné z hľadiska aj možnej eskalácie toho celosvetového konfliktu,“ povedal minister vnútra.



Šutaj Eštok vníma výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o neutralite Slovenska ako jeho osobné vyjadrenia. Uviedol tiež, že v Hlase si uvedomujú dôležitosť investícií do obrany. „Teraz nehovorím o tankoch, o stíhačkách. (...) My potrebujeme mosty, aby boli zrekonštruované, potrebujeme nemocnice, aby tu boli postavené, potrebujeme sa pozrieť na našu vnútornú bezpečnosť. Ak sa niečo stane, 96 percent krytov civilnej ochrany je dnes v stave, že sú nepoužiteľné,“ podotkol. Avizoval, že v septembri príde rezort s auditom civilnej ochrany a s desaťročným plánom kompletnej revitalizácie krytov.



Výdavky na obranu podľa šéfa rezortu vnútra nemôžu ísť na úkor sociálne znevýhodnených. „Ani konsolidácia, ani navyšovanie výdavkov na obranu v tomto čase nemôžu ísť na úkor sociálneho štandardu ľudí, ktorí sú najviac ohrození, sú to dôchodcovia, rodiny, pracujúci či zdravotne znevýhodnení ľudia,“ objasnil.