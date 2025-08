Šutaj Eštok v Chorvátsku rokoval s ministrom vnútra Božinovičom

Crikvenica 4. augusta (TASR) - Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič v pondelok v meste Crikvenica prijal svojho slovenského rezortného partnera Matúša Šutaja Eštoka. Ministri rokovali o spolupráci medzi policajnými a hasičskými zbormi Chorvátska a Slovenska, píše TASR na základe správy agentúry HINA a tlačovej správy kancelárie ministra vnútra SR.



Šutaj Eštok v Crikvenici navštívil slovenských policajtov, ktorí tam slúžia v rámci projektu Bezpečná turistická destinácia nepretržite od roku 2008. Jej hlavným cieľom je poskytovanie pomoci a asistencie slovenským turistom počas ich tranzitu cez územie Chorvátska a predchádzanie a riešenie incidentov, ktorých účastníkmi by sa slovenskí turisti mohli stať.



V Chorvátsku sa v dvoch turnusoch vystriedalo osem slovenských policajtov. Prvá skupina svoju službu začala 1. júla a ukončila ju 31. júla, druhá pôsobí od 1. augusta do 29. augusta. Podľa vzájomnej dohody chorvátska strana zabezpečuje a financuje ubytovanie i stravovanie pre slovenských policajtov v mieste výkonu služby.



Slovenskí policajti vykonávajú službu v policajných uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi. Slovenským občanom poskytujú informácie o zákonných postupoch pri kontrole osôb, motorových vozidiel, lodí, rôznych povolení, o postupoch pri neoprávnenom parkovaní, pri prerokovávaní priestupkov, postupoch pri riešení dopravných nehôd a udalostí, rôznych poistných udalostí ako aj o postupe v trestnom konaní a vykonávaní úkonov trestného a priestupkového konania.



Svojich policajtov má počas letnej sezóny v Chorvátsku 26 krajín, doplnil slovenský minister.



V rámci rokovania v Crikvenici sa uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie na úrovni prezidentov hasičských zborov, na ktorom boli dohodnuté viaceré aktivity do budúcnosti - týkajú sa najmä spoločných cvičení a školení. Prezident Hasičského a záchranného zboru SR Adrián Mifkovič rokoval s hlavným veliteľom chorvátskeho hasičského zboru Slavkom Tucakovičom aj o možnosti rozšírenia medzištátnej spolupráce. Krajiny v roku 2003 podpísali dohodu o vzájomnej pomoci pri katastrofách.



Slovenská republika je podľa tlačovej správy ministerstva vnútra SR pripravená v prípade lesných požiarov poskytnúť Chorvátsku pomoc nasadením modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel a taktiež modulu leteckého hasenia s využitím vrtuľníkov.