Šutaj Eštok: V druhom kole volieb musia prísť všetci voliči koalície

Bratislava 24. marca (TASR) - Aby vládna koalícia pokračovala, musia prísť v druhom kole prezidentských volieb voliť všetci jej voliči. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zopakoval, že Peter Pellegrini je najlepším kandidátom. Zvolenie Ivana Korčoka by znamenalo začiatok rozbitia vládnej koalície. Šéf SaS Branislav Gröhling označil druhé kolo prezidentských volieb za malé parlamentné voľby.



Najbližšie dva týždne využije koalícia na mobilizáciu všetkých voličov koalície. Zamerať sa chcú aj na regióny, kde v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Korčok. Uchádzať sa chcú o priazeň každého voliča vrátane maďarskej menšiny. Šutaj Eštok odmietol, že by boli nejaké dohody vopred, pretože "voľba prezidenta nie je arabský trh a kupčenie". Gröhling považuje za dôležité, aby Korčok oslovil aj maďarských voličov, aby aj občania tejto menšiny vyjadrili svoj názor.



Nasledujúce obdobie očakáva predseda SaS výraznú dezinformačnú kampaň voči Korčokovi, keďže oponenti sa podľa neho nebudú štítiť ničoho. Budú musieť preto veľa vysvetľovať a bojovať proti zavádzaniu verejnosti. Minister vnútra reagoval, že budú viac hovoriť o tom, kto je Korčok. Zdôraznil, že nebudú si musieť nič vymýšľať, len pomenujú fakty.



Podľa Šutaja Eštoka sa očakávalo, že do druhého kola volieb postúpia favoriti, vyjadril spokojnosť s tým, že Pellegrini zabojuje o post prezidenta aj v druhom kole. Gröhling sa vyjadril, že očakávali prebojovanie Korčoka do druhého kola. Podľa neho to je signál, že ľuďom nie je jedno, kto bude na čele Slovenska.