Šutaj Eštok: V kauze Kuciak vyšetrovanie uzavreli, obnova je nemožná
Bratislava 18. novembra (TASR) - V prípade Kuciak bolo vyšetrovanie uzavreté, jeho obnova je technicky nemožná. Uviedol to pre novinárov minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v reakcii na výzvu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) opätovne začať vyšetrovanie prípadu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
„Je to dnes na súde, neviem, čo iné procesne je možné urobiť,“ dodal. „Myslím, že sa k tomu vyjadril jasne aj generálny prokurátor. Ak príde dozorový prokurátor v stave, že už je vec na súde, s návrhom, že treba doplniť nejaké dokazovanie, musí o tom rozhodnúť prokurátor a potom vie vyšetrovateľ konať. Veď predsa máme Slovenskú informačnú službu, ak má ona nejaký materiál, ktorý by hovoril o tom, že sú tu zásadné dôkazy, hovoriace o tom, že pomôžu objasniť, kto stál za touto ohavnou vraždou, myslím, že sme pripravení kedykoľvek konať, ale tu, myslím, že už procesne je vec uzavretá, z hľadiska vyšetrovania,“ priblížil.
Myslí si tiež, že Slovensko má veľa iných starostí a výziev, ktoré treba riešiť. „Ak má premiér nejaké informácie, tak myslím si, že určite s nimi príde,“ podotkol.
V reakcii na výzvu Fica na reformu slovenského politického systému upozornil, že demokratická súťaž je aj o tom, že ľudia majú právo byť volení. „Samozrejme, pre každú vládu a vládnu koalíciu bolo najlepšie, keby ten počet strán bol čo najmenší, ale to už je, myslím si, nižšie v tom rebríčku, ako je samotná demokracia,“ doplnil.
Premiér na pondelkovom (17. 11.) straníckom podujatí Smeru-SD s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb. Rovnako vyzval ministra vnútra a generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby „pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, sa opätovne pozreli, čo sa v roku 2018 stalo“.
Generálna prokuratúra reagovala, že sa k výrokom a výzvam politikov nebude vyjadrovať v neskončenej trestnej veci, ktorá sa nachádza v štádiu trestného súdneho konania.
