Šutaj Eštok: V kauze zmieru s Babišom nie je žiadna politická dohoda

Komárno 22. októbra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v utorok v Komárne odmietol, že by za uzatvorením zmieru s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) bola akákoľvek politická dohoda. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Jeden z tých dôvodov, prečo sme dospeli k záveru na základe analýz k zmieru, je, že tam bola hmotná núdza v tomto prípade. Ústav pamäti národa (ÚPN) prehral všetky súdy na okresnom, krajskom i na najvyššom súde, úspešným bol iba na ústavnom súde, kde napádal to, že pán Babiš nemal žalovať ÚPN, ale ministerstvo vnútra. Vecne sú tri rozsudky - okresného, krajského aj najvyššieho súdu, ktoré dávajú, bohužiaľ, za pravdu pánovi Babišovi, a preto aj tá analýza nám odporúčala uzavrieť tento zmier, aby sme predišli ekonomickým stratám," povedal novinárom slovenský minister vnútra, ktorý sa v Komárne zúčastní na rokovaní lídrov Slovenska, Srbska a Maďarska o nelegálnej migrácii.







Šutaj Eštok vylúčil v tomto prípade akékoľvek zákulisné dohody, napríklad Babišovu podporu Petra Pellegriniho v kampani prezidentských volieb, a zdôraznil, že za týmto krokom jeho rezortu nie je žiadna politika. Dodal, že iniciátorom zmieru bol Babiš.



Slovenské ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že s Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej ŠtB uzavrelo zmier. Uznalo, že bývalý český premiér bol ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" evidovaný neoprávnene a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš na to reagoval slovami, že nikdy nepochyboval o tom, že spor vyhrá. Zopakoval, že s ŠtB nespolupracoval a že neexistuje dôkaz, ktorý by ukázal niečo iné.



ÚPN pre TASR reagoval, že oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB dokazujú viaceré spisy ŠtB, ktoré na seba obsahovo a chronologicky nadväzujú. "Rozhodnutie MV SR uzavrieť zmier s A. Babišom na tomto fakte nič nemení," doplnil hovorca ústavu Michal Miklovič.



Český expremiér Babiš bol vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent pod krycím menom Bureš, sám však spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že je vo zväzkoch vedený neoprávnene. V spore o ochranu osobnosti podal žalobu na ÚPN v roku 2012. ÚPN trval na tom, že Babiš bol vo zväzkoch ŠtB evidovaný oprávnene.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)