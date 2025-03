Šutaj Eštok: V prípade mieru na Ukrajine sú záujmy SR a USA v súlade

Bratislava 2. marca (TASR) - V prípade mieru na Ukrajine sú záujmy SR a Spojených štátov amerických (USA) v súlade. Americký prezident Donald Trump zastáva záujmy svojej krajiny. V diskusnej relácii V politike v televízii Ta3 to vyhlásil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že Ukrajinu treba podporovať, aby bola pri rokovaniach s Ruskom silnejšia.



"Keď vnímam nejaké očarenie Trumpom na slovenskej scéne, tak si musíme uvedomiť, že mnohé záujmy sú v rozpore so záujmami SR, napríklad pri clách. Ale pri téme mieru na Ukrajine sú jeho národnoštátne záujmy absolútne v súlade s tým, čo chce aj Slovenská republika," uviedol minister.



Šimečka si myslí, že Ukrajina musí byť silnejšia, ako aktuálne je, aby si mohla vyrokovať spravodlivý a stabilný mier. Je ju preto treba vojensky podporovať. "Mimochodom, aj pán minister pred chvíľou povedal, že Ukrajina a Rusko by si mali sadnúť za rokovací stôl, ale veď prezident Putin nechce, aby Ukrajina bola za rokovacím stolom, veď jedná iba s Trumpom. To je tá prekážka k mieru - Vladimir Putin," dodal. Slovenská vláda podľa neho zrádza záujmy vlastnej krajiny, pretože sa nezúčastňuje na rokovaniach o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. "Nie je pravda, že Slovensko sa nezúčastňuje iba toho posledného, toho dnešného samitu v Londýne. Bola predsa večera európskych lídrov, asi pred troma týždňami, kam slovenský premiér neprišiel, hoci bol pozvaný," pripomenul.



Šutaj Eštok reagoval, že Európska únia sa musí vrátiť k jej pôvodným rokovacím formátom. Zdôraznil, že súčasťou únie sú všetky jej krajiny. "Ak pôjdeme takouto cestou, že ja si zvolám týchto svojich kamarátov, ja si zvolám týchto, tak to potom je cesta k dvojsmernej Európe," zdôraznil.