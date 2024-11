Šutaj Eštok vníma návrh na jeho odvolanie ako čin zúfalých politikov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený čeliť svojmu prípadnému odvolávaniu v Národnej rade (NR) SR. Opozičný návrh na jeho odvolanie vníma ako zúfalý čin zúfalých politikov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu.



"Beriem to ako zúfalé konanie zúfalých politikov, ktorí nemajú Slovensku čo ponúknuť," skonštatoval. Nenechá sa podľa vlastných slov zastrašiť. "Ani časti mediálneho spektra, ani našej zúfalej opozície," doplnil.



Šéf rezortu vnútra zároveň pripomenul, že opozícia už raz v parlamente jeho odvolávanie iniciovala. "Ukázalo sa, že to bolo na základe úplných nezmyslov, pretože za pravdu mi dalo 11 rozhodnutí súdov," vyhlásil.



Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za PS, SaS a KDH iniciujú odvolávanie ministra vnútra v parlamente. Návrh na vyslovenie jeho nedôvery plánujú podať tento týždeň. Kritizujú ho okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore či neriešenie bombových hrozieb na školách. Hovorili tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov. Šutaj Eštok mal podľa ich slov vyvodiť politickú zodpovednosť aj v súvislosti s incidentom spojeným s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby.