Šutaj Eštok: Všetky prípady zneužívania polície budú vyšetrené

Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) garantuje, že všetky prípady zneužívania polície na politické čistky, manažovania pandémie či darovania obranného vybavenia na Ukrajinu budú spravodlivo vyšetrené. Uviedol to na tlačovej konferencii s tým, že sa tak udeje nie na základe politickej objednávky, ale výlučne na základe dôkazov a faktov.



„Spravodlivosti to možno trvá o niečo dlhšie, ale ja odmietam, aby sa znovu vykopávali dvere a vrátilo sa obdobie politického revanšu. Vyšetrené bude všetko, ale riadne a hlavne podľa zákona,“ povedal Šutaj Eštok.



Minister podľa vlastných slov „spravil poriadok“ so skupinou vyšetrovateľov známou ako čurillovci. Tvrdí, že ich postavil mimo služby na základe zákona.



Koaliční predstavitelia za Smer-SD opätovne spochybnili tzv. čurillovcov. Poukázali pritom na ich údajnú vulgárnu komunikáciu. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zdôraznil, že nemá dosah na orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu ich vyzval, aby konali. Ján Čurilla reagoval, že vyjadrenia na ich adresu vnímajú ako prejav frustrácie a zúfalstva z toho, že politická pomsta voči vyšetrovateľom nevychádza podľa predstáv.