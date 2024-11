Šutaj Eštok: Zaznamenali sme aktivity naznačujúce teroristický útok

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na území východného Slovenska boli zaznamenané aktivity, ktoré naznačujú možnú prípravu teroristického útoku na kritickú infraštruktúru. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podotkol, že podľa spravodajských informácií existuje organizovaná skupina, ktorá obhliada terén pri plynovode alebo ropovode Družba, a to nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Juraj Krúpa vníma situáciu tak, že skôr ide o snahu ukázať verejnosti, že sa vykonávajú aktivity na ochranu kritickej infraštruktúry.



Šutaj Eštok zároveň nabádal koaličného partnera SNS a poslancov okolo Rudolfa Huliaka, aby riešili vládnutie so 76 poslancami, nie je to podľa neho technicky ani ľudsky jednoduché. "Každá strana garantuje určitý počet poslancov, ja ako predseda Hlasu viem garantovať 27 poslancov a rovnako očakávame aj od nášho partnera SNS, že bude garantovať tých 11, ktorých majú," doplnil.



Krúpa poukázal na "turbulencie" v strane Hlas-SD. "Vidíme, že tam máme časť poslancov, ktorí v podstate vypovedávajú pravidelne poslušnosť klubu, poslušnosť vládnej koalícii, naposledy zablokovali parlament," priblížil. Kritizoval aj problém vládnutia Hlasu-SD v spolupráci so stranou SNS, ktorá má iný program. Za problém považuje aj blízkosť Šutaja Eštoka k Smeru-SD.



Na otázku o voľbe predsedu NR SR Šutaj Eštok reagoval, že ostáva na pozícii ministra vnútra a na post predsedu parlamentu neodchádza. "Budem naďalej tvrdo pracovať na ministerstve vnútra a urobím všetko preto aj ako predseda Hlasu, aby sme mali s pánom predsedom SNS dohodu na voľbe predsedu Národnej rady, ktorý bude za stranu Hlas," podotkol.



Minister vnútra kritizoval v súvislosti s novou verziou hymny "hon" na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Krúpa podotkol, že vládna koalícia dokázala spolarizovať spoločnosť aj pri tvorbe nového aranžmánu hymny.