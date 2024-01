Šutaj Eštok: Zmeny v novele Trestného zákona budú reagovať na EK

Bratislava 28. januára (TASR) - Zmeny v navrhovanej novele Trestného zákona budú reagovať na pripomienky Európskej komisie (EK) i Generálnej prokuratúry (GP) SR. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje obsah novely, jej prijímanie v skrátenom legislatívnom konaní i skrátenie rozpravy.



Šutaj Eštok tvrdí, že diskusia k návrhu na skrátené legislatívne konanie bola zo strany opozície absolútne nekonštruktívna. Skrátené konanie je podľa neho nevyhnutné. Šéfke Za ľudí Remišovej chýba odborná diskusia a možnosť pripomienkovať legislatívny návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



V pondelok bude podľa Šutaja Eštoka koalícia rokovať o návrhu zmien, ktoré plánuje zapracovať do novely Trestného zákona. "Budú to zmeny, ktoré reagujú na všetkých odborníkov," podotkol. Úrad špeciálnej prokuratúry však podľa neho bude zrušený. Zopakoval, že novela Trestného zákona kladie dôraz na nahradenie škody. Trest má mať podľa Remišovej najmä odstrašujúci účinok.



V prípade blížiacich sa prezidentských volieb považuje Remišová za dôležité, aby vládna koalícia neobsadila tri najvyššie funkcie v štáte. Hovorila o snahe postaviť do volieb konzervatívneho kandidáta. Dohoda s KDH a hnutím Slovensko však podľa nej asi nebude. "Voľba prezidenta nie je o tom, že tu má byť akási rovnováha," reagoval Šutaj Eštok. Voľby prezidenta sú podľa neho o tom, koho si ľudia za prezidenta vyberú.



Minister informoval, že polícia ukončila kontrolu v prípade nehody šéfa SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. "Polícia konala vo veci, my sme nechali prešetriť vec. Nespochybňujte ani postupy krajskej prokuratúry, beží tam trestné stíhanie," podotkol.