Šutaj Eštok: Zodpovednosť za reakciu na atentát na Fica bola vyvodená

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zodpovednosť za reakciu na atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) bola vyvodená voči dvom policajtom a jednému príslušníkovi Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ). Na utorkovom mimoriadnom rokovaní brannobezpečnostného výboru o tom informoval poslancov Národnej rady (NR) SR minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Poslanci sa ministra pýtali aj na uzavretý zmier s Andrejom Babišom. Predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jergušovi Sivošovi vystúpiť neumožnili.



Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že vedenie rezortu vnútra si protirečí, keďže minister tvrdí, že za reakciu bezpečnostných zložiek na atentát boli vyvodené dôsledky, no zároveň popiera, že by došlo k väčšiemu zlyhaniu. "Takže, všetko bolo správne, aj keď niektorí zlyhali. Vyslovene sa ocitáme vo svete, ktorý si tu vytvára Smer, ktorý jednoducho nie je schopný si priznať vlastnú chybu," uviedol Krúpa.



Správa ÚOÚČ podľa Šutaja Eštoka ukazuje, že v rokoch 2020 až 2023 nedochádzalo k cvičeniam, ktoré mali príslušníci úradu absolvovať.



Minister vnútra zároveň pripomenul, že na štátne oslavy na Dukle sa snažil dostať ozbrojený muž. Riaditeľ ÚOÚČ Pavol Krejčí na rokovaní výboru informoval, že muž prítomnosť zbrane odôvodnil omylom. Mal vysvetliť, že zbraň bežne legálne nosí a neuvedomil si, že do areálu osláv s ňou vstúpiť nemôže. Šutaj Eštok vyhlásil, že muž je bývalým voličom strany Smer-SD, no zradikalizoval sa. Odvolal sa pritom na operatívne informácie. Ich priamy zdroj neozrejmil.



Poslanci na mimoriadnom zasadnutí výboru preberali aj uzavretie zmieru medzi ministerstvom vnútra a českým politikom Andrejom Babišom. Podľa opozície je takýto krok silný precedens. Ministra naďalej podozrievajú z toho, že uzavretie zmieru s Babišom, v prípade sporu o to, či bol alebo nebol vedomým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti, je odplatou za podporu Petra Pellegriniho vo voľbách prezidenta SR.



Minister Šutaj Eštok argumentoval, že o prípade má ministerstvo vypracované dve právne analýzy. Má z nich vyplývať, že súdny spor s Babišom by Slovensko pravdepodobne prehralo.



Predsedovi Správnej rady ÚPN Jergušovi Sivošovi vystúpiť na výbore poslanci neumožnili. Jeho vyjadrenie neodobrili koaliční členovia výboru. Sivoš po rokovaní vyhlásil, že tento krok rešpektuje. ÚPN zároveň o zámere ministerstva uzavrieť s Babišom zmier podľa jeho slov nevedel.



Poslanci v utorok na brannobezpečnostnom výbore zároveň neschválili program ďalšieho rokovania. Opozícia sa ministra vnútra chcela pýtať na podľa nich podozrivé verejné obstarávanie policajných uniforiem. Za program nehlasovali koaliční poslanci.