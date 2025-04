Šutaj Eštok:Ľudia by mali po vzore pápeža myslieť na dialóg nie na boj

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ľudia by mali po vzore pápeža Františka viac myslieť na dialóg ako na boj, pretože je spôsobom, ako možno prežiť najzložitejšie dejinné udalosti. „Bez neho nemáme šancu,“ na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so sobotným pohrebom Svätého Otca.



„Nelúčia sa len veriaci katolíci, ale všetci ľudia, ktorých oslovila pápežova ľudskosť a človečina. Dokázal prechádzať naprieč sociálnymi bublinami. Prinášal nádej veriacim aj ateistom. Tento príklad zostáva pre nás inšpiráciou. Prežil svojho nositeľa,“ skonštatoval Šutaj Eštok.







Pápež František bol podľa neho tiež mužom mieru. Poukázal na to, že sa usiloval o mier pre „Gazu i Ukrajinu“. „Mám nádej, že aj s pomocou Františkovho nástupcu zakúsia v dohľadnej dobe Gaza aj Ukrajina mier. Potrebuje ho celý svet,“ podotkol minister. Apeluje, aby ľudia nezabudli na pápežove slová: „Dohodnutý mier je lepší ako vojna bez konca.“



Sobotná rozlúčka s pápežom Františkom by pre všetkých mala byť príležitosťou priblížiť sa o čosi bližšie k mieru, tvrdí Šutaj Eštok. Ten by podľa neho nemal byť len cieľom, ale aj východiskom, ako svet vyviesť z mnohovrstvovej krízy. „Pokiaľ v nej nebude hrať opäť úlohu človek, pokiaľ sa nevrátime k hodnotám, ktoré mu dovolia byť znovu človekom, nemáme šancu na zmenu,“ doplnil.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. V sobotu dopoludnia sa za účasti tisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií na Námestí sv. Petra vo Vatikáne konala pohrebná omša za Svätého Otca. Rakvu uložili v Bazilike Panny Márie Väčšej.