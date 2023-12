Šutaj Eštok:SR bude technicky pripravená na digitálny vodičský preukaz

Brusel 5. decembra (TASR) - Slovensko urobí všetko pre to, aby bolo pripravené na zavedenie digitálneho vodičského preukazu, o čom sa rokuje na úrovni EÚ. Uviedol to v utorok minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas) po zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Členské krajiny EÚ v pondelok prijali spoločné pozície k dvom návrhom Európskej komisie, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka o bezpečnosti cestnej premávky. Ide o pozmenené smernice pre režim vodičských preukazov a cezhraničnú výmenu informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Oba právne akty významovo zasahujú do kompetencií ministerstiev dopravy a vnútra.



Minister Šutaj Eštok spresnil, že to vníma ako dohodu na technických normách, ktoré v budúcnosti dávajú priestor na to, aby sa znížila nehodovosť na európskych cestách a aby sa v rámci projektu európskej digitálnej peňaženky otvoril priestor aj na zavedenie digitálneho vodičského preukazu.



"Sú to snahy, ktoré budú v prospech občanov EÚ. Samozrejme teraz sme niekde uprostred tohto procesu a všetky tie legislatívne akty ešte čakajú na schvaľovací proces," opísal situáciu.



Európska komisia aj v tomto kontexte vyzvala členské štáty EÚ, aby boli technicky pripravené na zvládnutie novej legislatívy. Na otázku TASR, či slovenská vláda sa v oblasti digitalizácie technicky pripravuje na túto oblasť, Šutaj Eštok pripomenul, že Slovensko sa už niekoľko rokov snaží doriešiť digitalizáciu občianskych preukazov.



Zároveň vyjadril nádej, že sa novej vláde tento proces úspešne podarí dotiahnuť do konca a to podľa jeho slov platí aj pre budúce digitálne vodičské preukazy.



"Urobím všetko pre to, z pozície ministra vnútra, ale poprosím aj ostatných kolegov, napríklad ministra pre informatizáciu Rašiho, aby sme boli schopní v oblasti digitalizácie urobiť skokové posuny smerom k tomu, aby sme po technickej stránke boli dobre pripravení" odkázal Šutaj Eštok.