Súťaž Cesta svetla spája ľudí so zrakovým postihnutím s verejnosťou

Bratislava 31. októbra (TASR) – Súťaž Cesta svetla spája ľudí so zrakovým postihnutím s bežnou verejnosťou prostredníctvom umenia. Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu vyhlásili víťazov jej 17. ročníka. TASR o tom informovala za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá súťaž organizuje, jej PR manažérka Eliška Fričovská.



Koordinátor súťaže Pavol Korček si myslí, že hoci minulý rok bol nesúťažný, vydaril sa. "Fotografie z minulých rokov oživili exteriér našej organizácie a počas náročných dní pandémie sa stali univerzálnou výstavou s nepretržitou prevádzkou. Snímky sa ešte stále nachádzajú v okolí Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a dodnes robia ľuďom radosť," povedal.



Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 37 súťažiacich, ktorí spolu zaslali 153 snímok. Členovia poroty súťaže Milan Krupčík, Tomáš Bako a Eva Amzler sa zhodli, že dobrá fotka musí spĺňať tri dôležité atribúty – svetlo, kompozíciu a emóciu.



V minulosti únia vydávala kalendár zostavený z tých najlepších snímok daného ročníka. Tentoraz organizátori Cestu svetla prepojili s verejnou zbierkou Biela pastelka. "Zaujímavé snímky chceme vytlačiť práve vo forme pohľadníc a tie venovať do škôl, ktoré s nami v rámci zbierky spolupracujú. Veríme, že sa k nám žiaci i učitelia pridajú a podporia našu snahu akéhosi vzájomného prepojenia. Pošlú pohľadnice do sveta a zároveň trochu svetla svojim blízkym, priateľom, známym i neznámym," uviedla riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová.



V kategórii zrakové postihnutie sa víťazkou súťaže stala Eva Gašparová. Prvenstvo v druhej kategórii fenomén svetla získal Jozef Chromiak. Víťazom tretej kategórie mladý fotograf sa stal Martin Ragan.



ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 3200 členov združených v 56 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne.