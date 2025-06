Súťaž Mladý Európan oslavuje tento rok svoje dvadsiate jubileum

Bratislava 10. júna (TASR) - Súťaž Mladý Európan tento rok oslavuje svoje dvadsiate jubileum. Jej súčasťou sú úlohy zamerané na vedomosti o Európskej únii (EÚ), logické myslenie, matematické úlohy, čítanie s porozumením a finančnú gramotnosť. TASR o tom informovala Michaela Bereta z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR, ktoré projekt organizuje spolu s regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.



Prvé miesto v súťaži Mladý Európan tento rok získalo Gymnázium Michala Miloslava Hodžu z Liptovského Mikuláša, druhé miesto patrí Gymnáziu Sv. Moniky z Prešova. Tretie miesto dostalo Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy z Lučenca. Súťažnými témami boli 75. výročie Schumanovej deklarácie, 40. výročie vzniku Schengenu, 30. výročie vstupu Rakúska, Fínska a Švédska do EÚ, 80. výročie od skončenia druhej svetovej vojny a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej.



Cieľom projektu je podľa organizátorov posilniť povedomie o aktívnom občianstve v rámci Európskej únie a podporovať záujem o spoločenské otázky v predmaturitných ročníkoch na Slovensku. Hlavnou náplňou súťaže sú všeobecné vedomosti o histórii, geografii, významných osobnostiach a najdôležitejších pamiatkach krajín EÚ, ako aj o znalostiach o európskom kultúrnom priestore. Do regionálnych kôl súťaže sa zapojilo 150 škôl z celého Slovenska.



Organizátori priblížili, že online verziou súťaže Mladý Európan je Mladý digitálny Európan. Túto verziu organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Slovenskou akadémiou vied (SAV). Cieľom je priniesť modernejší formát a sprístupniť účasť širšiemu okruhu škôl vrátane tých, ktoré by sa nemohli zúčastniť prezenčne. Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan sa uskutočnilo 15. mája 2025 a zúčastnilo sa na ňom 3267 žiakov z 225 stredných škôl, tvrdia. „V porovnaní s minulým rokom o súťaž tento rok prejavilo záujem o 1000 študentov a 50 škôl viac,“ podotkli organizátori.



Víťazom Mladého digitálneho Európana je Samuel Fajber z Obchodnej akadémie z Dolného Kubína. Druhé miesto získal Marko Pabin z gymnázia v Stropkove a tretie miesto má Miroslav Štencl z Gymnázia Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice.



Finálové národné kolá súťaží Mladý Európan a Mladý digitálny Európan sa uskutočnili v pondelok (9. 6.) a utorok na pôde Kongresového centra SAV v Smoleniciach.



Súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan sú určené študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl vrátane ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa konajú najprv na regionálnej a následne na národnej úrovni. Záštitu nad národným kolom súťaže prevzal prezident SR Peter Pellegrini a komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť Maroš Šefčovič.