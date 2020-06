Súťaž na tlač a distribúciu vládnych novín chcú spustiť do konca júna

Bratislava 2. júna (TASR) - Súťaž na tlač a distribúciu vládnych informačných novín by chcel Úrad vlády (ÚV) SR spustiť do konca júna. Momentálne sa pripravuje jej spustenie. Pre TASR to povedal riaditeľ tlačového a informačného odboru ÚV Richard Pekár. Názov novín ešte neurčili, Pekár predpokladá, že budú mať rozsah 32 strán.



"Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy – špecifikácie zadania pre verejné obstarávanie tlače a distribúcie novín," priblížil šéf odboru.



Kedy vyjde prvé číslo novín, nevedel ešte úrad vlády povedať. "Vzhľadom na proces obstarávania je odhadovaná prípravná doba niekoľko mesiacov," doplnil. Prostriedky na tlač a distribúciu majú ísť z rozpočtu úradu vlády.



Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia. Kabinet sa v ňom zaväzuje zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností. Obsahovať majú odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.



Vydávanie vládnych novín kritizovali počas diskusie o vládnom programe okrem opozície aj viacerí koaliční poslanci. Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) vtedy apeloval na vládu, aby upustila od ambície vydávať vládne noviny. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) zase v pléne skonštatoval, že za nápadom nevidí zlý úmysel, nemyslí si však, že tento spôsob zvyšovania informovanosti verejnosti je dobrý.