Súťaž na zhotoviteľa obnovy Spišského hradu bude potrebné zopakovať

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) musí zopakovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu. S úspešným uchádzačom minuloročnej súťaže nemohlo uzatvoriť zmluvu z dôvodu, že neposkytol v zákonnej lehote riadnu súčinnosť a požadované dokumenty potrebné k uzatvoreniu kontraktu. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR.



Rezort zároveň odporučil SNM, aby nepodpísalo zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí a verejnú súťaž zopakovalo. "Napriek tomu, že to celý proces rekonštrukcie predĺži, v zmysle transparentnosti sme nemali inú možnosť, ako odporučiť vedeniu múzea proces zopakovať. Pre urýchlenie celého procesu sme sa rozhodli, že súťaž bude vyhlásená iba na čiastočnú rekonštrukciu, ktorá bude financovaná z rozpočtu múzea, teda rezortu kultúry," vysvetlil generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala. Zároveň doplnil, že ďalšia časť by mala byť financovaná zo zdrojov Európskej únie, konkrétne Programu Slovensko po tom, ako rezort investícií vyhlási výzvu na tento účel.



SNM realizovalo verejnú súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie vlani, hľadalo ním náhradu za pôvodného zhotoviteľa, ktorý začal s obnovou v roku 2021, no vzhľadom na neplnenie si záväzkov voči zadávateľovi zákazky i subdodávateľom bolo SNM nútené vypovedať s ním zmluvu. V minuloročnej súťaži zvíťazila spoločnosť En Libre, ktorá ponúkla najlepšiu cenovú ponuku.



Úplná rekonštrukcia Spišského hradu, národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je náročná tak z hľadiska rozlohy hradu, ako aj financií potrebných na jeho obnovu. Slovenské národné múzeum ju preto rozdelilo do 5 etáp a bude trvať ešte niekoľko rokov.