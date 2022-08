Súťaž o najlepší prístup ku klíme a energetike vyhrala Šaľa

Bratislava 11. augusta (TASR) - Prvý ročník súťaže o najlepší prístup ku klíme a energetike vyhralo mesto Šaľa. Na druhom mieste sa umiestnila obec Nižný Slavkov a tretiu cenu získalo mesto Piešťany. Občianske združenie Priatelia Zeme-Cepa, ktoré súťaž zrealizovalo, o tom informuje na svojom webe.



Šaľa získala prvé miesto za systematické znižovanie spotreby energie v budovách a doprave, za cielenú podporu verejnej dopravy, nemotorovej dopravy a elektromobility, za efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov v systéme centrálneho zásobovania teplom a za pravidelné sledovanie, vyhodnocovanie a prezentovanie energetických a emisných ukazovateľov.



Druhú cenu vyhrala obec Nižný Slavkov v okrese Sabinov za systematické znižovanie spotreby energie v budovách a za efektívne využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov. Na treťom mieste sa umiestnilo mesto Piešťany za systematický prístup k energetickému plánovaniu, za rozvoj nemotorovej dopravy a efektívne znižovanie spotreby energie v budovách a verejnom osvetlení.



Súťaž KlimaOBEC sa konala od 11. mája do konca júna. Hodnotila sa v nej najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 11 samospráv.