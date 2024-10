Súťaž ponúka stredoškolákom možnosť prijatia na EUBA bez prijímačiek

Bratislava 9. októbra (TASR) - Európska súťaž v štatistike (ESC) 2024/2025 ponúka stredoškolákom možnosť prijatia na Fakultu hospodárskej informatiky (FHI) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) bez prijímacích skúšok. Poskytuje študijné programy zamerané na aplikovanú informatiku, dátovú vedu v oblasti ekonómie, účtovníctvo, audítorstvo a aktuárstvo. TASR o tom informovala koordinátorka súťaže Jasmína Stauder.



"Tento benefit sa týka všetkých študentov, ktorí postúpia do druhej etapy národného kola v kategórii A a úspešne zložia maturitnú skúšku," priblížil dekan FHI EUBA Erik Šoltés. Okrem súčasného ročníka súťaže benefit podľa neho platí aj spätne pre účastníkov z ročníkov 2022/2023 a 2023/2024, ktorí postúpili do druhej etapy národného kola. "Preukázanie postupu bude možné dekrétom od Štatistického úradu SR," doplnil.



Súťaž ESC je iniciatívou európskeho štatistického úradu Eurostat a národných štatistických úradov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o význame štatistiky v každodennom živote a podporiť kritické myslenie mladej generácie. Rozvíja schopnosť študentov pracovať s dátami, analyzovať ich a aplikovať v praktických situáciách. Registrácia do súťaže je otvorená do 6. novembra tohto roka.