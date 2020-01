Súťaž Pre vodu odštartovala, čaká sa na návrhy samospráv i firiem

Banská Bystrica 8. januára (TASR) – Už po piaty raz štartuje celoslovenská súťaž Pre vodu, ktorá sa zameriava na hľadanie inšpiratívnych riešení hospodárenia s vodou. Organizuje ju banskobystrická Nadácia Ekopolis a záštitu nad ňou prevzal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). TASR o tom informovala Martina Ragalová, manažérka nadácie.



Predstavitelia miest, škôl i firiem môžu už v týchto dňoch navrhnúť konkrétnu situáciu, ktorá sa týka zadržiavania či úspor vody, prevencie sucha a povodní.



"Hlavnou ambíciou súťaže je prepájať nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Do 3. februára môžu samosprávy, združenia a firmy nominovať konkrétnu situáciu, problém, ktorý sa týka zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Študenti a mladí odborníci vo veku od 18 do 30 rokov si vyberú tému na vypracovanie súťažného návrhu," priblížila Ragalová.



Uzávierka študentských prác bude 30. septembra. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré autori odprezentujú pred odbornou porotou. V kategórii študentských školských tímov postupujú do finále všetky riešenia. Víťazi získajú finančné odmeny.