Súťaž Technická myšlienka roka vyhral projekt CityApka

Žilina 14. mája (TASR) – Súťaž Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) vyhral študent strednej školy Milan Babuliak s projektom CityApka. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z UNIZA.



Víťazný projekt zlepšuje kvalitu života v mestách prostredníctvom inteligentných technológií. "Aplikácia dovoľuje obyvateľom nahlásiť rôzne problémy a mestskej správe vydávať oznámenia. Súčasťou projektu je aj hardvérová časť zameraná na meranie počasia a komunikácia pomocou LoRaWan siete," priblížila Valentovičová. Dodala, že autor projektu je zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.



Na druhom mieste sa umiestnil študent Vratko Hajducík zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. "Jeho projekt Smart hodiniek vsebe spája žiakmi často využívané funkcie, ako sú rozvrh hodín, čas do konca hodiny, miesto učebne, úložisko pre heslá a ďalšie doplnkové funkcie," vysvetlila Valentovičová.



Tretí sa umiestnil projekt zoblasti mechatroniky s názvom Gravírovač. Navrhli ho študenti Martin Tóth aMartin Gizela zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej vKošiciach spolu s riadiacou aplikáciou. "Gravírovač je riadený Arduinom a výkon laseru umožňuje gravírovať do rôznych materiálov ako napríklad drevo a koža," povedala Valentovičová.



Študenti Pavol Hodás a Martin Krause zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste získali ocenenie Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) za projekt Queasy. Ide o webovú aplikáciu zameranú pre učiteľov, žiakov a iných používateľov, ktorí si chcú preskúšať znalosti z učiva strednej školy.



FEIT UNIZA ponúkla súťažiacim stredoškolákom technickú podporu a mentoring z akademického i priemyselného prostredia. Študentov, ktorí sa umiestnili do tretieho miesta, prijme fakulta bez prijímacích skúšok. Do finálového kola14. ročníka súťaže postúpilo 17 najlepších projektovz celého Slovenska.