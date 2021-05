Súťaž o bezpečnosti a ochrane pri práci overí znalosti stredoškolákov

Bratislava 5. mája (TASR) – Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa už 46 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl. Celoštátne kolo sa tento rok zrealizuje online. Informovala o tom Iveta Kucová z Integrovaného odborového zväzu, ktorý súťaž organizuje.



Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. „Súťaž je zameraná na osvojenie si vedomostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi a následne v zamestnaní po ukončení štúdia," priblížila Kucová.



Otázky pre žiakov budú z okruhu legislatívnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších teoretických a praktických znalostí z tejto oblasti. Do celoštátneho kola sa podľa Kucovej zapojilo 14 stredných odborných škôl. „Mená najšikovnejších sa dozvieme na online súťaži 11. mája," dodala Kucová. Víťazi v celoštátnom kole získajú vecné ceny a diplomy.



Súťaž sa realizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov.