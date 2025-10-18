< sekcia Slovensko
Súťaž Vidiecka žena roka má svoje víťazky aj mimoriadne ocenenie
Svetový deň vidieckych žien, ktorý sa každoročne pripomína 15. októbra, vyhlásili v roku 1995 na konferencii venovanej problematike žien.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Štyrom ženám, ktoré svojou prácou a pôsobením obohacujú život na vidieku, opäť udelili titul Vidiecka žena roka - Líderka roka 2025. TASR o výsledkoch informovala Mária Behanovská, predsedníčka združenia Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK), ktoré súťaž od roku 2002 organizuje.
V kategórii Aktivistka získala tento rok titul administratívna pracovníčka Okresného úradu Župčany Prešovského samosprávneho kraja Martina Krempaská. Organizuje kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré spájajú obyvateľov obce a posilňujú komunitného ducha. Okrem toho spolupracuje na obecných novinách, kde píše reportáže a články. Podieľa sa aj na tvorbe a písaní projektov pre obec i pre Úniu žien. Je tiež autorkou knihy Potulky Župčanmi, v ktorej uchováva a pripomína históriu, tradície a krásu obce.
Starostka obce Malá nad Hronom v okrese Nové Zámky Rita Pásztorová získala titul v kategórii Politička. Zrekonštruovala všetky obecné budovy ako kultúrny dom, materskú škôlku, obecný úrad, dom smútku či obecnú knižnicu. „Veľakrát svoj voľný čas strávi pri vypracovaní projektov. Vzdelávanie, všestranná pomoc a spájanie komunity je pre ňu prvoradou činnosťou, preto je v obci bohatý a kultúrny život,“ priblížila Behanovská. Starostka je tiež predsedníčkou Poľovníckeho združenia Lipa a šíri poľovnícku osvetovú činnosť v školách.
Vidieckou ženou roka - Líderkou roka 2025 v kategórii Podnikateľka sa stala Anna Hríbiková z Telgártu v okrese Brezno. Spolu s manželom prerobila jedno poschodie domu na ubytovanie, a tak v roku 1990 vznikol prvý rodinný penzión na Slovensku. Poskytujú v ňom aj stravovanie zamerané hlavne na domácu kuchyňu. V tomto roku zakúpili pekáreň, pečú chlieb pre návštevníkov aj obyvateľov obce.
V kategórii Remeselníčka ocenili rezbárku Danielu Šturekovú z obce Zubrohlava v okrese Námestovo, ktorá dlhodobo pôsobí v obecnom zastupiteľstve. Tvorí diela, ktoré nesú jej rukopis a vyžarujú vzťah k prírode a tradícii. Všetky svoje diela robí bez nároku na odmenu, pretože ich často darúva ďalej. Naposledy venovala svoje rezbárske dielo včelnici v Zubrohlave.
Mimoriadne ocenenie ministerstva športu a cestovného ruchu udelili Márii Zálešákovej, vlastníčke rodinného penziónu v Hornej Marikovej v okrese Považská Bystrica. Tridsať rokov pracuje vo vidieckej turistike. Vlastní horský hotel, kde poskytuje ubytovanie a stravu. „Je poradkyňou a konzultantkou pri zakladaní rodinných penziónov po celom Slovensku,“ dodala Behanovská.
