Súťaž Výhovorky bokom chce inšpirovať mladých k zdravšiemu životu

Bratislava 30. mája (TASR) - Súťaž Výhovorky bokom ponúkne mladým ľuďom rozmanité výzvy, vďaka ktorým môžu zdravšie žiť. "A to nielen fyzicky, ale aj psychicky a vnútorne vyrovnaní so sebou a svojím okolím," informuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Online súťaž spúšťa v pondelok (1.6.) Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor institute. Potrvá do konca júna.



"Jej cieľom je inšpirovať mládež k zdravému životnému štýlu a uvedomeniu si, že ak chceme udržať v optimálnej rovnováhe naše telo i ducha, musí nám záležať aj na kvalite prostredia, v ktorom žijeme," uviedol rezort školstva.



Súťaž je určená pre deti a mladých ľudí do 30 rokov. Pripravených je 12 video výziev. Každá z nich má svojho garanta - osobnosť s inšpiratívnym životným príbehom. Podmienkou účasti je splniť aspoň jednu z výziev. Splnenie výzvy budú účastníci dokladovať fotkou alebo videom na sociálnych sieťach. V každej výzve budú ocenení traja súťažiaci. Účastníci súťaže sa musia registrovať na webovej stránke www.vyhovorkybokom.sk. Registráciu spustia v pondelok 1. júna.



Na krok do neznáma a prekonanie hraníc vlastných možností budú mladých ľudí pozývať známe osobnosti z radov športovcov, hercov, spevákov či moderátorov. Medzi vyzývateľmi bude tiež Juraj Práger, ktorý ako prvý nevidiaci Slovák vyliezol na horu Mont Blanc, Alexandra Giňová z projektu Cesta von, ktorá pomáha matkám z chudobného prostredia, medailový paralympionik Samuel Andrejčík a ďalší.