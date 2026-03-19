Súťaž Zlatá klapka pozná víťazov 14. ročníka
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2026 pozná svojich víťazov. Výsledky súťaže, ktorú už 14 rokov organizuje Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Albrechta v Bratislave, vyhlásili vo štvrtok na galavečere v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj.
V aktuálnom ročníku súťaže určenej pre deti základných a stredných škôl, ZUŠ a centier voľného času (CVČ) sa prihlásilo 200 žiakov z celého Slovenska. Uspieť mohli vo viacerých kategóriách. Boli medzi nimi napríklad spravodajstvo a publicistika, hraný aj animovaný film, umelecký dokument, ale tiež kamera, strih, réžia alebo hudobný videoklip.
Hlavnú cenu - Cenu ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, získal Matúš Kristín zo ZUŠ Bernolákovo za krátky hraný film Zdvihni hlavu. Cenu primátora Bratislavy dostali Matúš Kmeťo a Jakub Petrík zo Školy umeleckého priemyslu Sklenárova Bratislava za dokumentárny film Vydrica. Cena diváka putuje do Bardejova na Gymnázium Ladislava Stöckela. Zaslúžil sa o to Ivo Varchol, ktorý uspel s krátkym hraným filmom Hlas. Ako ďalej informujú organizátori, v hlasovaní o divácku cenu bolo zaslaných takmer 2750 hlasov.
Príspevky hodnotila a o výsledkoch rozhodla odborná porota zložená z profesionálov z prostredia filmu a televízie. Pracovala v zložení Aneta Parišková, Patrik Pašš, Zora Hudíková, Anton Szomolányi a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako Alžbetka z Jakubiskovho filmu Perinbaba.
Zlatá klapka patrí k najväčším súťažiam svojho druhu na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, hlavným organizátorom bratislavská ZUŠ Jána Albrechta.
